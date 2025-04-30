Любимое место принца и принцессы Уэльских: назван городок для отдыха в Шотландии

Отмечается, что остров Малл, четвертый по величине среди островов Шотландии, имеет особое значение для Уильяма, поскольку он связывает его с титулом Властелина островов - одним из многочисленных шотландских титулов, унаследованных после того, как его отец Карл стал королем.

«Пока члены королевской семьи, без сомнения, остановятся в одной из самых уединенных резиденций острова, туристы, желающие познакомиться с его сокровенными уголками, смогут насладиться роскошным жильем, великолепными видами и традиционной кухней по сравнительно доступной цене», - отмечает издание.

Всего за семь фунтов туристы могут воспользоваться паромом CalMac Ferry, который ходит из Обана - прибрежного города материковой Шотландии - в Крейгнюр на острове Малл.

«Обязательно попробуйте виски, изготовленный на острове, в Tobermory Distillery, или удостоенный наград сыр Isle of Mull Cheese, произведенный последними традиционными сыроделами на Гебридских островах. Тем, кто особенно требовательно относится к выбору жилья, доступны отели, гостиницы типа "постель и завтрак" и гостевые дома на любой вкус», - советует Daily Mail.

Особой достопримечательностью острова является замок Гленгорм, расположенный к северу от Тобермори. Это настоящий высокогорный замок, возвышающийся на скалах северной части острова.