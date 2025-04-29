Глоба назвала три знака Зодиака, которые получат поддержку свыше

Овен: время триумфа

Первыми в списке фаворитов судьбы оказались Овны. Глоба уверена, что представителей этого знака ждет небывалый подъем энергии и творческого вдохновения. Они смогут воплотить в жизнь самые дерзкие замыслы и достичь впечатляющих результатов как в работе, так и в личной жизни. Сейчас самое время для смелых решений и активных действий!

Лев: кузнецы своего счастья

Львы тоже удостоились особого внимания небес. Их врожденное обаяние и талант руководить помогут им укрепить свои позиции и завоевать признание окружающих. Глоба прогнозирует Львам взлет по карьерной лестнице и усиление влияния в обществе. Не бойтесь брать на себя ответственность и проявлять инициативу!

Стрелец: на пути к предназначению