Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили годовщину свадьбы

Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые недавно отдохнули с детьми в Куршевеле, отметили 14-ю годовщину свадьбы в Шотландии, где они познакомились и влюбились друг в друга больше двадцати лет назад.
Принц и принцесса Уэльские, которые в Шотландии носят титул герцога и герцогини Ротсейских, отправились с официальным двухдневным визитом на остров Малл в Шотландию. Именно эта страна связана с началом романтических отношений супругов.
Кейт и Уильям познакомились в местном Университете Сент-Эндрюс в 2002 году, когда изучали историю искусств. Сначала они были просто друзьями и снимали вместе жильё, но уже в 2005 году весь мир обсуждал их роман.
43-летняя Кейт Миддлтон, которая в прошлом году прошла курс лечения от рака, появилась перед жителями острова в жакете и голубой рубашке, которые она надела с джинсами скинни и грубыми ботинками. 42-летний наследник британского престола выбрал похожий образ: пиджак в клетку и голубую рубашку.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Роскошную свадьбу внука королевы Елизаветы II посетили около 1 900 гостей.
Среди них были: музыкант Элтон Джон, режиссер Гай Ричи, Дэвид и Виктория Бекхэм и многие другие. В 2013 году у пары родился первенец, наследник престола принц Джордж, который любит ходить с папой на футбольные матчи. Спустя два года на свет появилась принцесса Шарлотта, а в 2018 году родился принц Луи.