Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили годовщину свадьбы

Принц и принцесса Уэльские, которые в Шотландии носят титул герцога и герцогини Ротсейских, отправились с официальным двухдневным визитом на остров Малл в Шотландию. Именно эта страна связана с началом романтических отношений супругов.

Кейт и Уильям познакомились в местном Университете Сент-Эндрюс в 2002 году, когда изучали историю искусств. Сначала они были просто друзьями и снимали вместе жильё, но уже в 2005 году весь мир обсуждал их роман.

43-летняя Кейт Миддлтон, которая в прошлом году прошла курс лечения от рака, появилась перед жителями острова в жакете и голубой рубашке, которые она надела с джинсами скинни и грубыми ботинками. 42-летний наследник британского престола выбрал похожий образ: пиджак в клетку и голубую рубашку.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Роскошную свадьбу внука королевы Елизаветы II посетили около 1 900 гостей.