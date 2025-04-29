Вт, 29.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Эстонский актер признался, что вновь ушел в запой на пять месяцев: врач снова поставил мне маленькую ампулу в ягодицу

Перевод: Влада Лаевалинд
Ян Ууспыльд.
Ян Ууспыльд. Фото: Konstantin Sednev

Эстонский актер Ян Ууспыльд рассказал в программе Ringvaade, как после одиннадцати лет трезвости снова оказался в запое, который продолжался пять месяцев. «Я ходил по лезвию ножа», - откровенно признался он, говоря о прошедшем годе, добавив, что во время периодов пьянства все показатели его здоровья были буквально критическими.

51-летний актер Ян Ууспыльд известен широкой публике как харизматичный и искренний человек, который не боится рассказывать и о самых темных моментах своей жизни. В недавнем интервью программе Ringvaade Ууспыльд откровенно рассказал о сложном периоде, когда после многих лет трезвости он вновь сорвался.

Его честная история - трогательное напоминание о том, что иногда мы все ходим по тонкому льду, и как важно уделять внимание себе и своему здоровью.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх