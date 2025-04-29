Эстонский актер признался, что вновь ушел в запой на пять месяцев: врач снова поставил мне маленькую ампулу в ягодицу

Эстонский актер Ян Ууспыльд рассказал в программе Ringvaade, как после одиннадцати лет трезвости снова оказался в запое, который продолжался пять месяцев. «Я ходил по лезвию ножа», - откровенно признался он, говоря о прошедшем годе, добавив, что во время периодов пьянства все показатели его здоровья были буквально критическими.