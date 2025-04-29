В Сети набирает популярность новый напиток для похудения в стиле Ozempic

Некоторые пользователи TikTok делятся своим опытом употребления напитка под названием Oatzempic, утверждая, что он определенно работает для снижения веса. Однако они подчеркивают, что этот напиток не следует использовать в качестве замены приема пищи, хотя он действительно помогает дольше ощущать сытость.

Своим мнением в интервью Fox News поделилась зарегистрированный диетолог, специалист по лечению ожирения и контролю веса из Orlando Health Center for Health Improvement Сара Рим. Она отметила, что Oatzempic не является эффективным средством для похудения сам по себе, но может быть частью здорового рациона и программы физических упражнений.

«Напиток становится опасным только в том случае, если использовать его как единственный источник питания. Его следует включать в рацион, а не заменять им полноценные приемы пищи», - подчеркнула Рим.

Она также пояснила, что овес богат растворимой клетчаткой, которая замедляет пищеварение и помогает дольше сохранять чувство сытости. Начинать день с источника растворимой клетчатки (например, с подобного напитка) может быть полезно для того, чтобы дольше не испытывать голод и делать более осознанный выбор в питании в течение дня.