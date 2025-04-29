В Сети набирает популярность новый напиток для похудения в стиле Ozempic

По мере того как препараты вроде Ozempic становятся все более популярными в использовании для похудения, в тренде появилось новое средство под названием Oatzempic. Этот напиток, приготовленный из овсяных хлопьев, сока лайма, воды и корицы, в соцсетях называют «напитком для похудения», пишет Fox News.
Некоторые пользователи TikTok делятся своим опытом употребления напитка под названием Oatzempic, утверждая, что он определенно работает для снижения веса. Однако они подчеркивают, что этот напиток не следует использовать в качестве замены приема пищи, хотя он действительно помогает дольше ощущать сытость.
Своим мнением в интервью Fox News поделилась зарегистрированный диетолог, специалист по лечению ожирения и контролю веса из Orlando Health Center for Health Improvement Сара Рим. Она отметила, что Oatzempic не является эффективным средством для похудения сам по себе, но может быть частью здорового рациона и программы физических упражнений.
«Напиток становится опасным только в том случае, если использовать его как единственный источник питания. Его следует включать в рацион, а не заменять им полноценные приемы пищи», - подчеркнула Рим.
Она также пояснила, что овес богат растворимой клетчаткой, которая замедляет пищеварение и помогает дольше сохранять чувство сытости. Начинать день с источника растворимой клетчатки (например, с подобного напитка) может быть полезно для того, чтобы дольше не испытывать голод и делать более осознанный выбор в питании в течение дня.
Диетолог также отметила, что в этом напитке можно обойтись и без сока лайма, несмотря на популярное мнение о том, что он ускоряет метаболизм. «Научных доказательств этой гипотезы немного - особенно если учитывать те количества, которые используются в рецепте напитка», - сказала Рим.
Эксперт посоветовала включать напиток в завтрак, особенно если в рационе не хватает растворимой клетчатки из цельных злаков или фруктов.
В то же время сертифицированный холистический диетолог Робин ДеЧикко из Нью-Йорка выразила скепсис по поводу этого тренда как способа похудения. «Люди готовы на все ради быстрой потери веса, лишь бы не менять привычки и не учиться правильно питаться с учетом индивидуальных потребностей», - отметила она.
По словам ДеЧикко, возможно, некоторым людям напиток действительно помогает снизить тягу к сладкому и есть меньше - особенно если ранее в их рационе вообще не было клетчатки. Однако утверждать, что причиной похудения стало полчашки овсяных хлопьев, - серьезное преувеличение, считает она.
Тем не менее диетолог рекомендовала в целом увеличить потребление клетчатки.
Она также подчеркнула, что такой напиток не обеспечивает организм антиоксидантами, содержащимися в овощах и фруктах, а также полезными омега-3 жирными кислотами.