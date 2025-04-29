Турист, посетивший все страны мира, рассказал, где самая вкусная еда

Мужчина, придерживающийся веганского образа жизни, утверждает, что звание страны с самой вкусной кухней, по его мнению, заслуженно принадлежит Эфиопии. Он называет ее своим абсолютным фаворитом.

«Инджера - это удивительный пористый хлеб, который подается с множеством различных соусов. Причем эфиопская кухня часто по умолчанию является веганской», - говорит он.

Высокие оценки от Луки Фердменгеса также получили кухни Мексики и Ближнего Востока. Он отмечает: «Я постоянно возвращаюсь в Латинскую Америку - особенно мне нравится Мексика и Колумбия. Эти страны могут многое предложить: замечательные люди и потрясающая еда. Тель-Авив в Израиле - тоже одно из моих любимых мест».

Однако есть и такие страны, в которые он вряд ли захочет вернуться.

«Моя наименее любимая страна - вероятно, Науру [к северо-востоку от Австралии]», - признается Лука. «Это всего лишь крошечный остров. Его можно объехать за полчаса, и вы уже увидите все. Предложить он может не так уж много».

«Здесь нет хороших пляжей, а в центре расположена всего лишь фосфатная шахта. Люди очень дружелюбны, но это не то место, которое вдохновляет».

Египет также не произвел на Луку впечатления. «Мне не очень понравилось. Там, безусловно, много истории, и она интересна, но некоторые места показались мне слишком туристическими», - говорит он.

«Вы приезжаете в Каир, и все пытаются вам что-то продать, воспринимая вас лишь как кошелек с деньгами. Похожий опыт можно получить и в других популярных туристических направлениях, таких как Занзибар в Танзании».

Также Лука не хочет снова посетить Мальдивы. По его словам: «Там одни из самых красивых пляжей в мире, но в какой-то момент возникает вопрос: "А что еще там есть?" И ответов оказывается очень мало».