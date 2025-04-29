Меган Маркл ответила на слухи о разводе с принцем Гарри

43-летняя Меган Маркл, жена принца Гарри, уверяет, что сейчас у нее с мужем - настоящий медовый месяц, несмотря на все слухи, которые то и дело циркулируют вокруг их брака. Об этом герцогиня Сассекская рассказала в новом выпуске подкаста Джейми Керн Лимы, пишет Focus.
«Как вы думаете, вы будете женаты вечно?» - спросила ведущая у гостьи, на что та с энтузиазмом ответила: «Да!»
«Он тоже лис, если вы не заметили. Мой муж очень, очень красивый. Но его сердце еще прекраснее», - добавила Маркл.
Лима отметила, что глаза Меган сияли, когда она размышляла о своем браке с Гарри.
По словам бывшей актрисы, ее муж - замечательный партнер, который полностью поддерживает все ее рабочие начинания.
«Я чувствую это каждый день, насколько он поддерживал и поддерживает. Но я не знала, что он это сказал. Так что это действительно приятно», – похвасталась герцогиня.
Маркл считает, что важно не воспринимать наличие такого поддерживающего партнера как должное.
«Эй, этот мужчина так сильно меня любит, и вы знаете, посмотрите, что мы построили. Мы построили прекрасную жизнь, и у нас двое здоровых и красивых детей», - сказала она об их детях, пятилетнем принце Арчи и трехлетней принцессе Лилибет.
Затем Меган сравнила их историю любви с тем, когда вы добираетесь до последнего уровня в Super Mario Bros.
«Какова цель в Super Mario? Они такие: "Убей дракона, спаси принцессу!" Это мой муж. Он просто где-то там… он просто сделает все возможное, чтобы наша семья была в безопасности, защищена и воодушевлена, и все равно находила время для свиданий», - объяснила гостья эфира.
Маркл подчеркнула, что сейчас влюблена в Гарри больше, чем когда-либо.
«Вы должны представить, что в начале все было как бабочки. А потом мы сразу же вместе бросились в окопы, прямо с порога, где-то через шесть месяцев после знакомства», - сказала жена принца Гарри, имея в виду пристальное внимание СМИ, которое они пережили, когда в 2017 году всплыли новости об их отношениях.