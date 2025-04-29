Меган Маркл ответила на слухи о разводе с принцем Гарри

«Как вы думаете, вы будете женаты вечно?» - спросила ведущая у гостьи, на что та с энтузиазмом ответила: «Да!»

«Он тоже лис, если вы не заметили. Мой муж очень, очень красивый. Но его сердце еще прекраснее», - добавила Маркл.

Лима отметила, что глаза Меган сияли, когда она размышляла о своем браке с Гарри.

По словам бывшей актрисы, ее муж - замечательный партнер, который полностью поддерживает все ее рабочие начинания.

«Я чувствую это каждый день, насколько он поддерживал и поддерживает. Но я не знала, что он это сказал. Так что это действительно приятно», – похвасталась герцогиня.

Маркл считает, что важно не воспринимать наличие такого поддерживающего партнера как должное.

«Эй, этот мужчина так сильно меня любит, и вы знаете, посмотрите, что мы построили. Мы построили прекрасную жизнь, и у нас двое здоровых и красивых детей», - сказала она об их детях, пятилетнем принце Арчи и трехлетней принцессе Лилибет.

Затем Меган сравнила их историю любви с тем, когда вы добираетесь до последнего уровня в Super Mario Bros.

«Какова цель в Super Mario? Они такие: "Убей дракона, спаси принцессу!" Это мой муж. Он просто где-то там… он просто сделает все возможное, чтобы наша семья была в безопасности, защищена и воодушевлена, и все равно находила время для свиданий», - объяснила гостья эфира.

Маркл подчеркнула, что сейчас влюблена в Гарри больше, чем когда-либо.