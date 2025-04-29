Эстонский радиоведущий, находящийся в Испании, о вчерашнем блэкауте: люди паниковали, думая, что началась война

Отключение электричества началось в Испании 28 апреля, вскоре после полудня по местному времени. Была полностью остановлена железнодорожная связь, образовались крупные пробки, серьезно нарушилась работа телефонной связи и интернета. Сбои охватили все города страны, за исключением Балеарских и Канарских островов.

Аллан Роозилехт разместил в Facebook видеоролики из Испании, где из-за масштабного отключения электроэнергии творился хаос. Уже после посадки его рейса оказалось, что пассажирам пришлось провести в самолете больше получаса - трап к борту так и не подали, выйти было невозможно.

Город погрузился во тьму. «Малага погрузилось во тьму. В центре люди передвигаются с фонариками. На улицах полиция, магазины закрыты, светофоры не работают, заправки тоже, а в полночь люди запаниковали, решив, что началась война. В городе были огромные пробки и много аварий. Люди весь день не могли купить еду и воду, электронные замки в квартирах не открывались. Работали только те немногие отели, у которых есть собственный генератор. По слухам, в Мадриде ситуация такая же, хотя местами на южном побережье электричество вернулось. Аэропорт работал, возможно, тоже с помощью генератора, но многие рейсы были отменены», - написал Роозилехт в понедельник вечером.

Аллан Роозилехт делится видеороликами об отключении электричества в Испании на своей странице в Facebook. Фото: Ekraanitõmmis Facebookist.

Радиоведущий отмечает, что электричество в Малаге появилось только около половины второго ночи.

«Более двенадцати часов холодильники с мясом в магазинах и ресторанах стояли выключенными, про мороженое и молоко даже говорить не приходится. Следующий день обещает быть полным приключений. Стараюсь слушать местных как можно больше. Владелец отеля сетовал на то, что даже с сестрой не может связаться - ни интернета, ни связи. Это видео я снял еще до рассвета из окна отеля. Представьте себе: вот так выглядят у нас Площадь Свободы или улица Виру - вокруг только редкие огоньки телефонов, а сколько людей идет навстречу - не видно вовсе».

Отключение электричества. Фото: Ekraanitõmmis videost.

По словам Роозилехта, столь масштабное отключение электричества неизбежно приведет к серьезным финансовым потерям.

«Некоторые уже были на борту самолетов, но их обратно отправили в поисках жилья. Единственный отель в центре был освещен только благодаря генератору - там мне удалось вновь подключиться к интернету. Но с жителями страны по-прежнему невозможно связаться: мобильная связь отсутствует, сообщения не доходят. Признаюсь, ни в одном большом городе я еще не видел ничего подобного. Это настоящая жизненная встряска. Впечатление жуткое, но это стоит запомнить», - сказал он.