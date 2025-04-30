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Житель Ласнамяэ возмущен отсутствием товаров кампании в магазине: приходите раньше!

Магазин Lidl на улице Раадику в Таллинне.
Магазин Lidl на улице Раадику в Таллинне. Фото: фото читателя

В бесконечной череде рабочих, домашних и семейных дел время для того, чтобы сходить в магазин у многих людей есть только на выходных. Но представьте себе ситуацию: в воскресенье вечером вы в магазине, а нужных товаров по акции нет. И не потому, что их раскупили, а потому, что магазин уже готовят к кампании следующей недели.–

Житель столичного района Ласнамяэ Артем часто ездит за продуктами именно в воскресенье, потому что, по его словам, в другие дни у него просто не хватает на это времени. «В этом плане почти все торговые сети подошли очень удобно к периодам кампании. Например, в Maxima, Rimi и Selver "новая неделя", то есть период новой кампании, начинается со вторника», - говорит он.

В Lidl же кампании длятся с понедельника по воскресенье, что, по словам Артема, не всегда удобно: «Я часто хожу за продуктами в воскресенье около 18 часов и замечаю, что в Lidl на улице Раадику уже почти нет товаров по акции».

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