ГОРОСКОП НА 30 АПРЕЛЯ Водолеи смогут преодолеть любые трудности, а Тельцов ждут перемены в личной жизни

Весы

Снижается жизненный потенциал, а с ним идет на спад и деловая активность. Проблемы могут оказаться весьма серьезными, поскольку даже выполнение повседневных профессиональных обязанностей дается вам нелегко. К счастью, в вашем окружении есть люди, готовые прийти на помощь и даже взять на себя решение многих вопросов. Можно проводить деловые переговоры, но подписывать документы нежелательно: вы рискуете заключить невыгодную сделку.

Очень сложная ситуация складывается в семье. Вы не можете найти общий язык с родственниками, провоцируете конфликты, не задумываясь о последствиях своего поведения. Общение с любимым человеком, романтическое свидание или легкий флирт настроят вас на более миролюбивый лад – не пренебрегайте этими приятными лекарствами.

Скорпион

День складывается неплохо и мог бы стать совершенно замечательным, если бы не ваше переменчивое настроение и подверженность негативным эмоциям, из-за которых вы порой и портите жизнь себе и окружающим. Постарайтесь сохранять хладнокровие и прислушиваться к доводам здравого смысла. Совладать с собственной раздражительностью вам вполне по силам, нужно лишь приложить немного усилий.

Вы преисполнены очарования, которое никого не оставляет равнодушным. Можно воспользоваться этим, чтобы расширить круг общения, завязать романтические знакомства или внести перемены в личную жизнь. При этом звезды предупреждают о нежелательности далеких путешествий и посещения увеселительных заведений, имеющих сомнительную репутацию.

Стрелец