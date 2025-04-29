У актера, сыгравшего в «Анатомии страсти» и «Зачарованных», диагностировали неизлечимое заболевание

Пару недель назад актер, сыгравший в сериалах «Эйфория», «Анатомия страсти» и «Зачарованные», Эрик Дэйн сделал шокирующее заявление: артист сообщил о диагностированном у него боковом амиотрофическом склерозе (БАС). Заболевание неизлечимо. Оно поражает нервную систему, постепенно приводя к потере мышечного контроля.
О своем необычном недуге Дэйн рассказал в интервью People, поблагодарив своих близких за то, что не оставляют его одного в этот непростой период. Эрик также ответил, намерен ли теперь продолжать участие в кино и телешоу.
Несмотря на выявленное заболевание, Дэйн, по собственным словам, собирается присоединиться к третьему сезону «Эйфории». Он не позволит болезни так сильно мешать его привычному образу жизни. При этом он обратился к поклонникам с просьбой дать ему и его родным уединение в такое трудное время.
Коллеги, узнавшие о диагнозе Дэйна, уже высказались на этот счет. Они выразили ему поддержку и пожелали актеру самого наилучшего в борьбе с заболеванием.