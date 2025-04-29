У актера, сыгравшего в «Анатомии страсти» и «Зачарованных», диагностировали неизлечимое заболевание

О своем необычном недуге Дэйн рассказал в интервью People, поблагодарив своих близких за то, что не оставляют его одного в этот непростой период. Эрик также ответил, намерен ли теперь продолжать участие в кино и телешоу.

Несмотря на выявленное заболевание, Дэйн, по собственным словам, собирается присоединиться к третьему сезону «Эйфории». Он не позволит болезни так сильно мешать его привычному образу жизни. При этом он обратился к поклонникам с просьбой дать ему и его родным уединение в такое трудное время.