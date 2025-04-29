Вместо вороны – кот из оскароносного мультфильма «Поток»: новый сырок Kārums скоро появится и в Эстонии

В сотрудничестве с оскароносным анимационным фильмом «Поток» латвийская компания Kārums пополнила ассортимент творожных сырков новым продуктом - сырочком со вкусом арбуза и, пожалуй, самым популярным котом на упаковке. Часть средств, вырученных от его продажи, пойдет на благотворительность в Латвии, а сам продукт в ближайшем времени появится и в Эстонии.
Новый творожный сырок воплощает и семейные, жизнерадостные ценности бренда, и главный посыл фильма - о важности дружбы и взаимопомощи.
Арбузный вкус - выбор детей
Вкус арбуза для нового десерта - не случайный выбор! Напротив, он основан на рекомендациях более чем пяти тысяч латвийских детей и подростков, собранных во время экскурсий Piena klase, которые организовал Food Union. Мнения юных экспертов собирались в течение двух лет.
В результате получился нежный сырок розового цвета, покрытый зеленой глазурью.
Ворону заменил котик
На этот раз ворона, традиционный символ Kārums, уступила место главному герою «Потока». Фоном для упаковки послужил кадр из анимационного фильма, в котором современные и исторические городские пейзажи объединены с водными элементами. Поскольку сырок будет экспортироваться в страны по всему миру, на упаковке размещено английское название фильма - Flow.
Продюсер мультфильма Матисс Кажа отметил: «"Поток" - это история, созданная с желанием укрепить эмпатию, сотрудничество и сопереживание. Мы верим, что истории и сотрудничество могут вдохновить на реальные перемены. Тот факт, что наша работа с Kārums помогает и детям, и животным, делает ее еще более особенной. Это сотрудничество, в котором история становится вкусом, а вкус - действием».
Помощь детям и животным
Чтобы укрепить ценности, представляемые как Kārums, так и фильмом «Поток», Food Union договорился с создателями фильма, что часть выручки от продажи этого специального сырка пойдет на благотворительность. Были выбраны две важные общественные организации Латвии, которым в течение года будут переданы средства, полученные от продажи продукта в Латвии и на экспортных рынках.
Часть пожертвований будет направлена в фонд Детской больницы на программу канистерапии Ķepu terapija, которая доступна в Детской клинической университетской больнице с 2024 года.
Цель этой программы - оказать эмоциональную и физическую поддержку детям в больнице с помощью специально обученных собак. Терапия подбирается индивидуально для каждого пациента, и ее положительный эффект уже подтвержден отзывами как медицинского персонала, так и членов семей.
«Как в фильме "Поток" пес становится надежным союзником, который помогает коту раскрыться и найти в себе мужество преодолеть препятствия вместе, так и собаки программы Ķepu terapija в Детской больнице становятся неожиданно мощными помощниками для детей на их пути к выздоровлению. Канистерапия не только дарит детям минуты радости и помогает снизить уровень тревожности, но и улучшает социальные навыки, и способствует физическому восстановлению. Мы рады, что новый сырочек Kārums воплотит в себе душевную историю "Потока" и окажет ощутимую поддержку как детям, так и животным», - сказала руководитель фонда Детской больницы Лиене Дамбиня.
Другая часть пожертвования пойдет в центр помощи кошкам Remi - волонтерскую организацию по спасению животных, которая помогает кошкам, попавшим в беду и лишившимся ухода.
Remi лечит животных в собственной ветеринарной клинике, которая не только оказывает бесплатную ветеринарную помощь осиротевшим животным, но и, по возможности, животным, чьи хозяева принадлежат к социально незащищенным слоям населения: пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи.
Представитель центра помощи кошкам Remi Лаура Поджука: «Remi - это место, где встречаются кошки и люди. Здесь мы каждый день пишем разные истории - о встречах на всю жизнь и обретении друзей и семьи, о встречах на короткое мгновение, чтобы научить и напомнить, как хрупка жизнь, как важно время, как важно сострадание, способность видеть и чувствовать, что происходит вокруг нас, какими сильными и могущественными мы можем быть, когда мы вместе. Как и у многих людей в Латвии и по всему миру, у человеческой части команды Remi утро или перерыв часто начинается с сырочка Kārums. И теперь мы не только с радостью и гордостью будем отмечать успех "Потока" и идеи о силе единения, но и с благодарностью и искренностью скажем, что у нас теперь есть новые сильные друзья, которые день за днем живут и видят мир так же, как и мы - делая его ярче и счастливее через сострадание и помощь другим».
Наличие в магазинах и общий ассортимент
Специальный сырок Kārums Straume в первую очередь будет доступен на латвийском рынке, постепенно появляясь на полках магазинов Maxima, Lidl, Elvi и Top в конце апреля и в течение мая. А вскоре он будет экспортироваться в Эстонию, Литву, Великобританию, Ирландию, Нидерланды, Германию, Испанию и Канаду.