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Вместо вороны – кот из оскароносного мультфильма «Поток»: новый сырок Kārums скоро появится и в Эстонии

Новый сырок Kārums
Новый сырок Kārums Фото: Publicitātes foto

В сотрудничестве с оскароносным анимационным фильмом «Поток» латвийская компания Kārums пополнила ассортимент творожных сырков новым продуктом - сырочком со вкусом арбуза и, пожалуй, самым популярным котом на упаковке. Часть средств, вырученных от его продажи, пойдет на благотворительность в Латвии, а сам продукт в ближайшем времени появится и в Эстонии.

Новый творожный сырок воплощает и семейные, жизнерадостные ценности бренда, и главный посыл фильма - о важности дружбы и взаимопомощи.

Арбузный вкус - выбор детей

Вкус арбуза для нового десерта - не случайный выбор! Напротив, он основан на рекомендациях более чем пяти тысяч латвийских детей и подростков, собранных во время экскурсий Piena klase, которые организовал Food Union. Мнения юных экспертов собирались в течение двух лет.

В результате получился нежный сырок розового цвета, покрытый зеленой глазурью.

Специальный сырок Kārums.
Специальный сырок Kārums. Фото: Publicitātes foto, Receptes.lv kolāža

Ворону заменил котик

На этот раз ворона, традиционный символ Kārums, уступила место главному герою «Потока». Фоном для упаковки послужил кадр из анимационного фильма, в котором современные и исторические городские пейзажи объединены с водными элементами. Поскольку сырок будет экспортироваться в страны по всему миру, на упаковке размещено английское название фильма - Flow.

Продюсер мультфильма Матисс Кажа отметил: «"Поток" - это история, созданная с желанием укрепить эмпатию, сотрудничество и сопереживание. Мы верим, что истории и сотрудничество могут вдохновить на реальные перемены. Тот факт, что наша работа с Kārums помогает и детям, и животным, делает ее еще более особенной. Это сотрудничество, в котором история становится вкусом, а вкус - действием».

Помощь детям и животным

Чтобы укрепить ценности, представляемые как Kārums, так и фильмом «Поток», Food Union договорился с создателями фильма, что часть выручки от продажи этого специального сырка пойдет на благотворительность. Были выбраны две важные общественные организации Латвии, которым в течение года будут переданы средства, полученные от продажи продукта в Латвии и на экспортных рынках.

Часть пожертвований будет направлена в фонд Детской больницы на программу канистерапии Ķepu terapija, которая доступна в Детской клинической университетской больнице с 2024 года.

Цель этой программы - оказать эмоциональную и физическую поддержку детям в больнице с помощью специально обученных собак. Терапия подбирается индивидуально для каждого пациента, и ее положительный эффект уже подтвержден отзывами как медицинского персонала, так и членов семей.

«Как в фильме "Поток" пес становится надежным союзником, который помогает коту раскрыться и найти в себе мужество преодолеть препятствия вместе, так и собаки программы Ķepu terapija в Детской больнице становятся неожиданно мощными помощниками для детей на их пути к выздоровлению. Канистерапия не только дарит детям минуты радости и помогает снизить уровень тревожности, но и улучшает социальные навыки, и способствует физическому восстановлению. Мы рады, что новый сырочек Kārums воплотит в себе душевную историю "Потока" и окажет ощутимую поддержку как детям, так и животным», - сказала руководитель фонда Детской больницы Лиене Дамбиня.

Другая часть пожертвования пойдет в центр помощи кошкам Remi - волонтерскую организацию по спасению животных, которая помогает кошкам, попавшим в беду и лишившимся ухода.

Remi лечит животных в собственной ветеринарной клинике, которая не только оказывает бесплатную ветеринарную помощь осиротевшим животным, но и, по возможности, животным, чьи хозяева принадлежат к социально незащищенным слоям населения: пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи.

Представитель центра помощи кошкам Remi Лаура Поджука: «Remi - это место, где встречаются кошки и люди. Здесь мы каждый день пишем разные истории - о встречах на всю жизнь и обретении друзей и семьи, о встречах на короткое мгновение, чтобы научить и напомнить, как хрупка жизнь, как важно время, как важно сострадание, способность видеть и чувствовать, что происходит вокруг нас, какими сильными и могущественными мы можем быть, когда мы вместе. Как и у многих людей в Латвии и по всему миру, у человеческой части команды Remi утро или перерыв часто начинается с сырочка Kārums. И теперь мы не только с радостью и гордостью будем отмечать успех "Потока" и идеи о силе единения, но и с благодарностью и искренностью скажем, что у нас теперь есть новые сильные друзья, которые день за днем живут и видят мир так же, как и мы - делая его ярче и счастливее через сострадание и помощь другим».

Наличие в магазинах и общий ассортимент

Специальный сырок Kārums Straume в первую очередь будет доступен на латвийском рынке, постепенно появляясь на полках магазинов Maxima, Lidl, Elvi и Top в конце апреля и в течение мая. А вскоре он будет экспортироваться в Эстонию, Литву, Великобританию, Ирландию, Нидерланды, Германию, Испанию и Канаду.

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