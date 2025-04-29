ФОТО Юри Ратас был в Валенсии во время массового отключения света: «Я не знал, где находится мой отель»

Юри Ратас рассказал в Instagram, что 28 апреля, в понедельник, в Валенсии начались рабочие заседания Европейской народной партии (EPP). «Заходя в свой номер в отеле, я пытался вставить карточку от двери разными способами (четыре варианта перепробовал), но свет так и не загорелся. Позвонил на ресепшн и объяснил, что в номере нет электричества. Пообещали сразу прислать помощь. Через 30 минут я снова позвонил, и опять сказал то же самое. На ресепшене сообщили, что электричества нет по всей стране», - написал Ратас.

«До первой встречи оставалось еще несколько часов, и я решил пойти на пробежку. Внизу в лобби уточнил, в какую сторону лучше всего бежать. Сотрудник отеля показал на карте и спросил, не нужна ли мне карта. Я ответил, что не нужна - ведь у меня есть Google Maps. В тот момент все работало отлично», - рассказал он.

Но примерно в 6,5 километрах от отеля телефон Ратаса перестал работать, и рассчитывать на Google Maps больше не удалось. «Позвонить невозможно, ни 4G, ни 5G нет. В чужом городе, без документов. Конечно, я не знал, где находится мой отель», - признался он, рассказывая, как начал искать обратную дорогу.

«Тем временем в центре города жизнь кипит. Люди сидят в кафе (правда, купить можно только то, что готовится без электричества), светофоры не работают, водители в основном уступают дорогу на пешеходных переходах. В центре встречаюсь с руководителями школ и работниками образования из Пярну. В парке отдыхают люди, банкоматы отключены, заправки не работают, а в одной пиццерии в печи горит огонь (похоже, настоящий)», - так он описывает происходящее вокруг.