«Неужели это связано со смертью папы римского?» Жительница Таллинна поражена ценами на авиабилеты в Италию

Жительница Таллинна Елена планировала отдохнуть пару дней в Риме, но была неприятно удивлена: билеты на ближайшие даты стоили от 300 до 400 евро - и это не на прямой рейс, а с пересадками.

«Когда начала смотреть цены, была просто в шоке: билеты на ближайшие даты были в разы дороже, чем те, например, сразу после 11 мая», - рассказывает она.

По ее словам, на Skyscanner картина говорила сама за себя: с 29 апреля по 10 мая, как раз на период проведения конклава в Ватикане, календарь был окрашен в красный цвет. Сразу после - зеленый и цены почти в два-три раза ниже.

«Неужели это связано со смертью папы римского? Хотелось бы понять, действительно ли это как-то влияет на цены или это просто совпадение», - написала она.

Мы обратились в Таллиннский аэропорт, чтобы выяснить, действительно ли увеличился поток пассажиров из Таллинна в Рим. И пришлось ли им усилить работу в связи с увеличением рейсов или числа пассажиров.

С 30 марта по 26 октября прямых рейсов из Таллинна в Рим не предусмотрено. Как пояснила Аэт Хярмаорг, руководитель проекта маркетинговых коммуникаций Таллиннского аэропорта, путешественникам придется выбирать маршруты с пересадками - через Ригу, Хельсинки, Варшаву и другие крупные аэропорты.

Повышенный интерес - да, ажиотаж - не совсем