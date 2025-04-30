«Неужели это связано со смертью папы римского?» Жительница Таллинна поражена ценами на авиабилеты в Италию

В пасхальный понедельник скончался папа римский Франциск. В связи с этим в Ватикане собирается конклав. Жительница Таллинна, планировавшая в эти дни поездку в Рим, была неприятно удивлена: открыв сайт для поиска дешевых авиабилетов, она увидела, что прямых рейсов нет, а билеты с пересадками стоят около 350 евро.
Жительница Таллинна Елена планировала отдохнуть пару дней в Риме, но была неприятно удивлена: билеты на ближайшие даты стоили от 300 до 400 евро - и это не на прямой рейс, а с пересадками.
«Когда начала смотреть цены, была просто в шоке: билеты на ближайшие даты были в разы дороже, чем те, например, сразу после 11 мая», - рассказывает она.
По ее словам, на Skyscanner картина говорила сама за себя: с 29 апреля по 10 мая, как раз на период проведения конклава в Ватикане, календарь был окрашен в красный цвет. Сразу после - зеленый и цены почти в два-три раза ниже.
«Неужели это связано со смертью папы римского? Хотелось бы понять, действительно ли это как-то влияет на цены или это просто совпадение», - написала она.
Мы обратились в Таллиннский аэропорт, чтобы выяснить, действительно ли увеличился поток пассажиров из Таллинна в Рим. И пришлось ли им усилить работу в связи с увеличением рейсов или числа пассажиров.
С 30 марта по 26 октября прямых рейсов из Таллинна в Рим не предусмотрено. Как пояснила Аэт Хярмаорг, руководитель проекта маркетинговых коммуникаций Таллиннского аэропорта, путешественникам придется выбирать маршруты с пересадками - через Ригу, Хельсинки, Варшаву и другие крупные аэропорты.
Повышенный интерес - да, ажиотаж - не совсем
Lufthansa действительно отмечает рост интереса к рейсам в Рим. «Спрос растет, но все в пределах ожидаемого. Билеты еще доступны», - подчеркивает пресс-секретарь Михаэль Ламберти.
Norwegian тоже не видит ничего из ряда вон выходящего. По словам представителя авиакомпании Norwegian Шарлотты Холмберг, весна - всегда горячее время для итальянских направлений, и рост бронирований вполне объясним сезонностью. Она добавила: «Мы используем динамическое ценообразование и стремимся предлагать максимально низкие тарифы, особенно при раннем бронировании. Это стимулирует путешественников планировать поездки заранее».
Представители airBaltic объясняют: по мере приближения даты вылета, особенно если свободных мест становится меньше, цена растет.
При этом те же рейсы на более поздние даты, скажем, после 11 мая, можно найти по гораздо более скромной цене. Во-первых, потому что авиакомпании стимулируют раннее бронирование. Во-вторых, у airBaltic на эти даты начинается акция - и это тоже влияет на стоимость.
По словам специалиста по коммуникациям Finnair Дженни Кийски, Рим является популярным направлением в их маршрутной сети весной.
«Как и в случае с большинством динамических систем ценообразования, стоимость авиабилетов зависит от множества факторов, таких как тип билета, время покупки, уровень бронирования на момент приобретения и ожидаемый спрос на рейс. Мы стараемся оптимизировать количество рейсов в соответствии со спросом, когда это возможно, и, например, заранее готовимся к крупным мероприятиям», - заявила специалист по коммуникациям.