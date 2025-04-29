Предполагаемые измены, драки и покушение на убийство: обратная сторона брака принца Уильяма и Кейт Миддлтон

29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась свадьба сына Карла III Уильяма и Кейт Миддлтон. С момента торжества прошло 14 лет, и сказка о прекрасных принце и принцессе столкнулась с суровой реальностью. Вспоминаем обратную сторону образцового брака четы Уэльских.
Впрочем, таковым его считают далеко не все, поэтому и существуют самые разные теории о том, что на самом деле происходит в роскошных апартаментах Уильяма и Кейт. С одной стороны их история любви действительно напоминает сказку: познакомились в институте, прошли огонь, воду и медные трубы до свадьбы, стали самыми яркими представителей монаршей семьи Великобритании к сегодняшнему дню, воспитывают троих прекрасных детей… И многие подданные ждут не дождутся, когда именно принц и принцесса Уэльские станут королем и королевой.
Так откуда взяться сплетням о проблемах в семье Уильяма и Кейт? Ну, в первую очередь не стоит забывать, что даже с королевским статусом это все еще обычная семья, в которой мнения между супругами могут не совпадать. И, конечно же, далеко не всегда Уэльским удается сохранить свои споры втайне. Так, британские СМИ уже давно пишут о том, что Кейт не хотела бы видеть старшего сына Джорджа в Итоне, тогда как Уильям, наоборот, с радостью отправил бы наследника в свою альма-матер.
Но обычные споры в семье это одно, а слухи про измены - совсем другое. Будущий король Великобритании никогда не попадался на адюльтерах. Но многие не могут забыть, что до помолвки с Кейт Уильям успел с ней расстаться, неплохо покутить с друзьями и приударить за другой красоткой, а потом вернуться к своей «ждущей Кейти» - так Миддлтон прозвали в ту пору в печатной прессе.
Да и дурная слава отца принца дает о себе знать. Карл в браке с принцессой Дианой, матерью Уильяма, не обрывал связи с нынешней королевой Великобритании Камиллой Паркер-Боулз. Так что стоит в СМИ появиться новости об очередной якобы любовнице принца Уэльского, как в ход идет поговорка про то самое яблоко, которое упало недалеко от яблони.
Но есть и куда более тяжкие обвинения, которые звучали в адрес принца Уильяма. В 2024 году, когда Кейт Миддлтон внезапно пропала со всех радаров после операции на брюшной полости, многие стали предполагать страшное. Уэльского тогда в чем только ни подозревали, начиная с драк и нанесения тяжких телесных увечий жене и заканчивая покушением на ее убийство. Кто-то даже поверил, что Миддлтон действительно умерла, поэтому ее нигде и нет. Наверное, как раз на фоне таких громких заголовков Кэтрин решилась на тяжелое для себя признание всему миру в том, что врачи обнаружили у нее онкологию.
Сейчас Уэльские - снова образцовая семья. Миддлтон в ремиссии и все чаще появляется на публичных мероприятиях после почти годового больничного. Уильям не стесняется манкировать обязанностями старшего члена британской королевской семьи, чтобы после всех волнений провести время с семьей вдали от публики. Никаких подозрительных женщин с ним не видят, а сама Кейт рядом с мужем расцветает. Так что можно смело утверждать, что, вопреки всем злым языкам, сказка принца и принцессы Уэльских продолжается.