Предполагаемые измены, драки и покушение на убийство: обратная сторона брака принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Впрочем, таковым его считают далеко не все, поэтому и существуют самые разные теории о том, что на самом деле происходит в роскошных апартаментах Уильяма и Кейт. С одной стороны их история любви действительно напоминает сказку: познакомились в институте, прошли огонь, воду и медные трубы до свадьбы, стали самыми яркими представителей монаршей семьи Великобритании к сегодняшнему дню, воспитывают троих прекрасных детей… И многие подданные ждут не дождутся, когда именно принц и принцесса Уэльские станут королем и королевой.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Фото: Toby Melville

Так откуда взяться сплетням о проблемах в семье Уильяма и Кейт? Ну, в первую очередь не стоит забывать, что даже с королевским статусом это все еще обычная семья, в которой мнения между супругами могут не совпадать. И, конечно же, далеко не всегда Уэльским удается сохранить свои споры втайне. Так, британские СМИ уже давно пишут о том, что Кейт не хотела бы видеть старшего сына Джорджа в Итоне, тогда как Уильям, наоборот, с радостью отправил бы наследника в свою альма-матер.