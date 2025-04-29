ПОКЛОННИКИ РАЗОЧАРОВАНЫ Скандальная эстонская светская львица продает очки, которые можно заказать в китайском интернет-магазине в пять раз дешевле

Решение уехать на Бали возникло довольно быстро после эмоционального разрыва с присяжным адвокатом Северинасом Якубаускасом. По крайней мере, в СМИ сложилось именно такое впечатление. Хунт открыто говорила о своем разочаровании и боли, отметив, что не хочет публично обсуждать подробности отношений, но чувствует себя уязвимой, потому что бывший партнер не сдержал обещания. По ее словам, многие получают удовольствие, наблюдая за ее страданиями, однако она намерена это преодолеть, сосредоточившись на здоровье и образовании.