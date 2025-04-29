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ПОКЛОННИКИ РАЗОЧАРОВАНЫ Скандальная эстонская светская львица продает очки, которые можно заказать в китайском интернет-магазине в пять раз дешевле

Перевод: Влада Лаевалинд
Бригитте Сюзанне Хунт.
Бригитте Сюзанне Хунт. Фото: Mihkel Maripuu

Светская львица и блогер Бригитте Сузанне Хунт на некоторое время покидает родину, поэтому выставила на продажу свою машину и одежду. Кроме того, она отказалась от съемной квартиры. Поклонники же разочарованы: в ее секонд-хенд-бутике изделия, аналогичные тем, что продаются в китайских интернет-магазинах, были выставлены по завышенным ценам. «Она продает хлам из Китая», - написал один из ее подписчиков редакции. Блогер и центр повторного использования, который продает вещи Хунт, прокомментировали ситуацию.

Известная эстонская светская львица и блогер Бригитте Сузанне Хунт (29) решила временно переехать на Бали, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на восстановлении после трудного периода в личной жизни.

Решение уехать на Бали возникло довольно быстро после эмоционального разрыва с присяжным адвокатом Северинасом Якубаускасом. По крайней мере, в СМИ сложилось именно такое впечатление. Хунт открыто говорила о своем разочаровании и боли, отметив, что не хочет публично обсуждать подробности отношений, но чувствует себя уязвимой, потому что бывший партнер не сдержал обещания. По ее словам, многие получают удовольствие, наблюдая за ее страданиями, однако она намерена это преодолеть, сосредоточившись на здоровье и образовании.

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