ПОКЛОННИКИ РАЗОЧАРОВАНЫ Скандальная эстонская светская львица продает очки, которые можно заказать в китайском интернет-магазине в пять раз дешевле

Светская львица и блогер Бригитте Сузанне Хунт на некоторое время покидает родину, поэтому выставила на продажу свою машину и одежду. Кроме того, она отказалась от съемной квартиры. Поклонники же разочарованы: в ее секонд-хенд-бутике изделия, аналогичные тем, что продаются в китайских интернет-магазинах, были выставлены по завышенным ценам. «Она продает хлам из Китая», - написал один из ее подписчиков редакции. Блогер и центр повторного использования, который продает вещи Хунт, прокомментировали ситуацию.
Известная эстонская светская львица и блогер Бригитте Сузанне Хунт (29) решила временно переехать на Бали, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на восстановлении после трудного периода в личной жизни.