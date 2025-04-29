ФОТО Эстонская певица могла ослепнуть после ужасного несчастного случая: восстановление лицевых нервов может занять до полугода

«Удар может прийти от черенка швабры, и глаз можно потерять из-за какой-нибудь таблички в обычный воскресный вечер. Я испытываю огромное чувство благодарности за то, что мне повезло и удалось избежать серьезных необратимых последствий. Швы уже сняли, и, похоже, перелом в каком-то незаметном участке лица тоже постепенно заживает», - поделилась она с поклонниками подробностями происшествия, случившегося в минувшие выходные.