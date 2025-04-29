На первый взгляд Карисса и Кристина Шеннон вели по-настоящему гламурную жизнь - софиты, роскошный особняк и всемирная слава. Однако за кулисами скрывалась мрачная и травмирующая реальность, о которой они решились рассказать только спустя годы. Бывшие модели Playboy открыли скрытые страницы своей жизни - их откровенная и душераздирающая история проливает новый свет на то, что происходило за стенами легендарного особняка.

В своeм первом за шесть лет интервью для журнала People, бывшие модели Playboy Карисса и Кристина Шеннон признались, что боялись закончить свою ослепительную на вид жизнь так же трагично, как Анна Николь Смит.