Жительница Эстонии, против которой хозяйка собачьего приюта подала в суд иск: «Я не согласна оставлять животных в беде»

В минувший вторник, 22 апреля, в Пярнуском уездном суде состоялось заседание, на котором рассматривался иск Ирмели Грёнберг, руководителя некоммерческой организации (НКО) Aita Mind Koju, против Валли Тамм, жительницы, обеспокоенной судьбой животных приюта. И хотя заседание вскоре объявили закрытым, Тамм успела прокомментировать происходящее.