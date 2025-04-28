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Жительница Эстонии, против которой хозяйка собачьего приюта подала в суд иск: «Я не согласна оставлять животных в беде»

Ирмели Грёнберг, Валли Тамм.
Ирмели Грёнберг, Валли Тамм. Фото: Mailiis Ollino

В минувший вторник, 22 апреля, в Пярнуском уездном суде состоялось заседание, на котором рассматривался иск Ирмели Грёнберг, руководителя некоммерческой организации (НКО) Aita Mind Koju, против Валли Тамм, жительницы, обеспокоенной судьбой животных приюта. И хотя заседание вскоре объявили закрытым, Тамм успела прокомментировать происходящее.

22 апреля в Пярнуском уездном суде состоялось первое заседание, на котором начали рассматривать иск руководителя НКО Aita Mind Koju Ирмели Грёнберг против Валли Тамм о возмещении имущественного и неимущественного ущерба. Интересы Грёнберг представляла юрист Маарика Пяхклемяэ.

Непосредственно перед судебным заседанием Ирмели Грёнберг отказалась давать какие-либо комментарии.

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