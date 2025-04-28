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Бог зацелует с 29 апреля: Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет сказочное счастье

Астрология. Снимок иллюстративный.
Астрология. Снимок иллюстративный. Фото: Shyntartanya/Shutterstock

С 29 апреля, по прогнозу Павла Глобы, три зодиакальных созвездия окажутся под особым покровительством звезд, что откроет перед ними дорогу к успеху.

«Этот период станет переломным для представителей этих знаков», - подчеркивает астролог.

Тельцы:

  • Появится небывалая работоспособность
  • Возможность блестяще справляться со сложными задачами
  • Шанс заслужить расположение руководства

Стрельцы:

  • Раскроются аналитические таланты
  • Умение находить оптимальные решения в сложных ситуациях
  • Признание профессиональных достижений

Водолеи:

  • Ключ к успеху - в самостоятельности
  • Важно полагаться на собственные силы
  • Чем быстрее осознают это, тем значительнее будут победы
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