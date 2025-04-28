Бог зацелует с 29 апреля: Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет сказочное счастье

С 29 апреля, по прогнозу Павла Глобы, три зодиакальных созвездия окажутся под особым покровительством звезд, что откроет перед ними дорогу к успеху.
«Этот период станет переломным для представителей этих знаков», - подчеркивает астролог.
Тельцы:
- Появится небывалая работоспособность
- Возможность блестяще справляться со сложными задачами
- Шанс заслужить расположение руководства
Стрельцы:
- Раскроются аналитические таланты
- Умение находить оптимальные решения в сложных ситуациях
- Признание профессиональных достижений
Водолеи:
- Ключ к успеху - в самостоятельности
- Важно полагаться на собственные силы
- Чем быстрее осознают это, тем значительнее будут победы