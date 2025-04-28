Было модным десятилетиями: дизайнер рассказала, что выдает безвкусицу у владельцев дома

Эмили Шван с Острова Ванкувер разожгла споры в социальных сетях, предложив отказаться от открытых планировок, которые, по ее мнению, лишают современные дома характера и функциональности, пишет Фокус.
Специалист опубликовала видео в TikTok, которое аудитория социальной сети просмотрела более 3,7 миллиона раз.
Открытая планировка помещений десятилетиями считалась «золотым стандартом» в современном дизайне интерьеров, однако сейчас все чаще подвергается критике со стороны профессионалов в области дизайна.
@itsemilyschwan Tbh, I think open concept is lazy, boring and we need more homes with charachter again. #interiordesign #fyp #design ♬ original sound - Emmy | Interior Designer
Концепция больше не работает
«Непопулярное мнение: нам нужно больше стен. Эта концепция открытого пространства просто не работает», - заявила в своем обращении Эмили Шван, основательница House of Daisy Design и операционный менеджер Local One Construction.
Эксперт утверждает, что открытые пространства могут хорошо выглядеть на фотографиях и привлекать внимание покупателей, однако они не отвечают потребностям повседневной жизни, особенно для семей, которые одновременно готовят пищу, работают и отдыхают в одном сплошном помещении.
«Каждый новый дом выглядит одинаково. Открытая планировка, отсутствие характера, одинаковые макеты снова и снова. Создается впечатление, что строители просто копируют один и тот же план. И мы с этим смирились. Если вы хотите дом с шармом и интересными деталями, то придется покупать старый, а это очень дорого», - поделилась Эмили.
Открытые планировки стали популярными в 1990-х и оставались такими до середины 2010-х годов, но в последнее время люди чаще стали говорить о недостатках таких планировок - шум и отсутствие приватности.
«В старых домах всегда предусмотрена отдельная комната для всего. Когда-то люди не пытались максимизировать поток, они защищали функциональность и собственные ощущения», - отмечает дизайнер.
Реакция Сети
Это видео спровоцировало дискуссию среди пользователей Сети. Многие поспешили высказаться в защиту открытых планировок.
«Вы первый человек, которого я когда-либо слышал, кто не любит открытую концепцию», - написал пользователь, которого зовут Риаз;
«Я не могу представить, как готовить в закрытой кухне, пока все смотрят телевизор! Открытая планировка однозначно лучше», - добавил его единомышленник;
Другие поддержали позицию госпожи Шван. «Согласен с ней. Открытые кухни для людей, которые не готовят», - зритель Даниэль.
Сама Эмили подчеркнула, что не выступает категорически против открытых планировок: «Я не против такой концепции, но выступаю за разумные границы. Это означает надлежащее зонирование, то есть возвращение пространств, которые предназначены для выполнения одной функции».