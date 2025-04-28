Было модным десятилетиями: дизайнер рассказала, что выдает безвкусицу у владельцев дома

Специалист опубликовала видео в TikTok, которое аудитория социальной сети просмотрела более 3,7 миллиона раз.

Открытая планировка помещений десятилетиями считалась «золотым стандартом» в современном дизайне интерьеров, однако сейчас все чаще подвергается критике со стороны профессионалов в области дизайна.

Концепция больше не работает

«Непопулярное мнение: нам нужно больше стен. Эта концепция открытого пространства просто не работает», - заявила в своем обращении Эмили Шван, основательница House of Daisy Design и операционный менеджер Local One Construction.

Эксперт утверждает, что открытые пространства могут хорошо выглядеть на фотографиях и привлекать внимание покупателей, однако они не отвечают потребностям повседневной жизни, особенно для семей, которые одновременно готовят пищу, работают и отдыхают в одном сплошном помещении.

«Каждый новый дом выглядит одинаково. Открытая планировка, отсутствие характера, одинаковые макеты снова и снова. Создается впечатление, что строители просто копируют один и тот же план. И мы с этим смирились. Если вы хотите дом с шармом и интересными деталями, то придется покупать старый, а это очень дорого», - поделилась Эмили.