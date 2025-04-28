Стало известно, почему Кейт Миддлтон и Карл III не приехали на похороны папы римского

Его появление без жены, принцессы Кейт Миддлтон, вызвало волну вопросов, ведь супруги других высокопоставленных гостей, таких как Дональд и Мелания Трамп или Джо и Джилл Байден, присутствовали вместе.

Причин отсутствия Кейт Миддлтона было две. Во-первых, протокол британской монархии предполагает, что наследник престола или его представитель обычно самостоятельно посещает иностранные похороны от имени короны.

Подобная практика применялась и раньше: в 2005 году Карл III прибыл сам на похороны папы Иоанна Павла II, хотя на следующий день должен был жениться на Камилле Паркер Боулз.

Известны также примеры, когда Карл отдельно представлял королеву Елизавету II на похоронах президента США Рональда Рейгана, короля Саудовской Аравии Абдаллы и других.

Во-вторых, личные обстоятельства Кейт Миддлтон тоже стали важным фактором. Принцесса Уэльская, в сентябре прошлого года завершившая курс лечения от онкологического заболевания, продолжает ограничивать количество публичных мероприятий.

По информации Town and Country, она пока осторожно подходит к планированию участия в массовых событиях из-за заботы о собственном здоровье. Ее первый выход после пяти недель тишины состоится уже в ближайшую среду во время двухдневного визита на Шотландские острова.

В то же время король Карл III также отсутствовал на церемонии прощания с папой, соблюдая протокол, не рекомендующий правящему монарху посещать похороны. Букингемский дворец подтвердил, что Карл передал официальн​ые соболезнования по поводу смерти папы Франциска через специальное заявление.

В нем он подчеркнул глубокую веру папы, его стремление к единству Церкви, а также особое внимание к проблемам окружающей среды, ставшей одной из главных тем понтификата Франциска.

Сама церемония прощания с папой Франциском прошла в Ватикане с участием многочисленных высокопоставленных гостей. Принц Уильям занимал почетное место рядом с канцлером Германии Олафом Шольцем и королем и королевой Иордании – Абдаллой II и Ранией.