На видео попал момент, когда вызвавшее хаос отключение электроэнергии настигло Испанию

В понедельник днем Испанию и Португалию накрыло масштабное отключение электроэнергии, которое вызвало настоящий хаос в обеих странах. Точный момент, когда произошел сбой, был зафиксирован в Мадриде, где проходил международный теннисный турнир.
В Мадриде 21 апреля стартовал теннисный турнир Madrid Open, в рамках которого матчи должны были пройти и 28 апреля. Однако в понедельник соревнования были прерваны из-за масштабного отключения электроэнергии, лишившего света миллионы жителей Испании и Португалии.
Момент, когда сбой затронул обе страны, был запечатлен во время турнира Madrid Open, когда американская теннисистка Коко Гауфф давала интервью у корта.
«Сегодня был ранний старт, прошлой ночью я плохо спала и, возможно, мне не нужно много сна…» - рассказывала Гауфф в интервью, намекая на свою победу над швейцаркой Белиндой Бенчич.
В этот момент связь с микрофоном прервалась, а на экране было видно, что отключения затронули и рекламные табло на заднем плане. Гауфф явно удивилась и с изумлением огляделась по корту.
Смотрите видео!
The exact moment Spain, Portugal and other parts of Europe lost power. pic.twitter.com/B0O4oQDHfh— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 28, 2025