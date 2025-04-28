На видео попал момент, когда вызвавшее хаос отключение электроэнергии настигло Испанию

В Мадриде 21 апреля стартовал теннисный турнир Madrid Open, в рамках которого матчи должны были пройти и 28 апреля. Однако в понедельник соревнования были прерваны из-за масштабного отключения электроэнергии, лишившего света миллионы жителей Испании и Португалии.

Момент, когда сбой затронул обе страны, был запечатлен во время турнира Madrid Open, когда американская теннисистка Коко Гауфф давала интервью у корта.

«Сегодня был ранний старт, прошлой ночью я плохо спала и, возможно, мне не нужно много сна…» - рассказывала Гауфф в интервью, намекая на свою победу над швейцаркой Белиндой Бенчич.

В этот момент связь с микрофоном прервалась, а на экране было видно, что отключения затронули и рекламные табло на заднем плане. Гауфф явно удивилась и с изумлением огляделась по корту.

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