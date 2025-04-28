«Вы знаете, каким он стал?» Анна Седокова рассказала об «агрессии» покойного бывшего мужа Яниса Тиммы

«Вы знаете, как мы жили? Через что я прошла? Каким он стал, когда прекратил играть? Куда он стал отправлять всю свою агрессию и на кого? Я правда стараюсь молчать и ничего не говорить. Но мне надоели эти обвинения. Меня не надо жалеть. И, возможно, именно из-за вас и таких ваших комментариев я все-таки дам интервью. И тогда всем, кто обвинял меня, будет очень стыдно. А у вас, возможно, появится немного эмпатии», - написала 42-летняя Седокова на своей странице в Instagram.

Она также ответила на обвинения в том, что потратила деньги бывшего мужа: «Какие его деньги? Он четыре года не работал или играл бесплатно. У нас была любовь, при чем тут деньги. Где вы, брат, были, когда его в сборную не взяли играть, которой он жил, которой посвятил десять лет жизни? Когда предали самые близкие? Вы написали ему слова поддержки? Или только сейчас он брат вам, когда умер».

Ранее мать Яниса Тиммы высказалась о смерти сына и обвинила в случившемся Анну Седокову. Она заявила, что все время Анна «носила маску» и обманывала Яниса.

В декабре прошлого года 32-летнего Яниса Тимму нашли мертвым в подъезде жилого дома в Москве. Следователи выяснили, что он покончил с собой. Это случилось через несколько дней после его развода с Анной Седоковой.