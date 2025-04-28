ВИДЕО Уроженка Эстонии, прожившая в Азии полгода, рассказала, сколько стоила такая роскошь

Любительница путешествий Янете провела шесть месяцев в Азии, посетив Бали, Таиланд, Вьетнам и Куала-Лумпур. В общую сумму поездки вошли все расходы - от проживания и авиабилетов до медицинской страховки и интернета. Обычно такие путешествия даже не планируют, поскольку расходы могут оказаться слишком большими, но Янете развеивает эти опасения!
Полугодовое путешествие по Азии - мечта многих жителей Эстонии, но с какими главными трудностями можно столкнуться во время такой поездки? Опытная путешественница Янете призналась, что у нее самой серьезных проблем не возникло, так как к моменту поездки у нее уже было достаточно опыта.