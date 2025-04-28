ВИДЕО Уроженка Эстонии, прожившая в Азии полгода, рассказала, сколько стоила такая роскошь

Полугодовое путешествие по Азии - мечта многих жителей Эстонии, но с какими главными трудностями можно столкнуться во время такой поездки? Опытная путешественница Янете призналась, что у нее самой серьезных проблем не возникло, так как к моменту поездки у нее уже было достаточно опыта.