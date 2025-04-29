ГОРОСКОП НА 29 АПРЕЛЯ Раков ждут расходы, а решение семейных проблем отнимет у Весов много времени и сил

Лев

На значительные успехи рассчитывать не приходится, но вполне достойных результатов вы сможете добиться в любом деле, если приложите для этого максимум усердия. Помните, что сегодня окружающие будут обращать особое внимание на любые ваши поступки, и старайтесь избегать действий, которые могут пагубно сказаться на репутации. Расходы стоит сократить: сейчас не время швырять деньги на ветер; однако против давно запланированных и обдуманных покупок звезды ничего не имеют.

Не самым приятным будет общение с родственниками; вы наверняка окажетесь в оппозиции, если дело дойдет до решения важных для семьи вопросов. Юных представителей знака могут ожидать новые романтические увлечения, однако при знакомствах следует проявить максимум разборчивости.

Дева

Очень сложны отношения в семье, вы рискуете вызвать негодование близких людей, если не проявите уступчивости, не откажетесь от собственных планов ради общего блага. Не давайте ссорам перерасти в конфликт – именно от вас зависит, какой будет атмосфера в семье в ближайшие дни. Сильнейшее романтическое увлечение заставит вас изменить свое поведение, отказаться от некоторых привычек, предпринять решительные действия. Положитесь на судьбу и свою интуицию.

С профессиональной точки зрения день весьма сложен, есть вероятность серьезных недоразумений на работе, распространения ложной информации, конфликтов с деловыми партнерами. Желательно избегать споров с начальством и не принимать решений, связанных с долгосрочными инвестициями.

Весы