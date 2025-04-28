ФОТО И ВИДЕО Обычные жители Таллинна сыграли на одной сцене с известными актерами: «Я была готова репетировать даже ночью!»

София - художница, которая стала участницей проекта бутик-театра MonReflets неожиданным для себя образом. «Я была в караоке. И после того, как я спела песню, ко мне подошла девушка и пригласила на кастинг», - с улыбкой вспоминает она то, как совершенно случайная встреча привела ее в театр. Вскоре началось обучение, репетиции, и творческий процесс увлек Софию с головой. «Я всегда мечтала выступать на сцене», - улыбается она.

Свою героиню художница описывает следующим образом: «Я - альтер эго главной героини (Элен - прим. ред.), ее высшее "я" - певица, звезда, которую она увидела в одном из клубов. Элен настолько ей вдохновилась, что мечтала быть похожей на нее всю свою оставшуюся жизнь. И наверное, мой персонаж, это единственный анти-герой во всем спектакле, - то, с чем пытается справиться и то, от чего пытается избавиться Элен. Но при этом моя героиня не злая, а один из вариантов того, как можно справляться с проблемами».