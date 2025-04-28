ФОТО И ВИДЕО Обычные жители Таллинна сыграли на одной сцене с известными актерами: «Я была готова репетировать даже ночью!»

В начале апреля в Таллинне состоялась премьера уникального спектакля «Элен». Все потому, что в постановке играют не только профессиональные актеры, но и простые жители столицы. Проект объединил людей разных профессий, которые прошли специальное обучение и впервые вышли на театральную сцену.
София - художница, которая стала участницей проекта бутик-театра MonReflets неожиданным для себя образом. «Я была в караоке. И после того, как я спела песню, ко мне подошла девушка и пригласила на кастинг», - с улыбкой вспоминает она то, как совершенно случайная встреча привела ее в театр. Вскоре началось обучение, репетиции, и творческий процесс увлек Софию с головой. «Я всегда мечтала выступать на сцене», - улыбается она.