ВИДЕО Миллионы людей в Испании и Португалии остались без электричества. Жительница Лиссабона: света нигде нет

В понедельник днем в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества, в результате которого миллионы людей остались без света. «В новостях говорят, что они не знают, что произошло, - рассказала Elu24 София, живущая в Португалии.
В понедельник днем Испанию и Португалию охватила массовая авария на электросетях, в результате которой миллионы людей остались без света, передают Euronews и Sky News.
Официальные источники в Португалии заявили местным СМИ, что отключения коснулись всей страны, и аналогичные сообщения поступают из Испании. Международный аэропорт Барахас в Мадриде остался без электроснабжения, также отмечаются перебои в работе телекоммуникационных услуг.
О перебоях сообщают и жители Андорры, а также приграничные с Испанией районы Франции.
Причины аварии пока не ясны. Местные СМИ сообщают о сбоях в европейской энергосистеме, которые затронули электроэнергетические сети стран Пиренейского полуострова.
Жительница Португалии София рассказала Elu24, что местные СМИ не исключают возможности кибератаки. По словам Софии, у нее пропал свет примерно в половину двенадцатого дня по местному времени.
«Электричества нет. Нигде. Уже почти час. В новостях говорят, что не знают, что произошло. Я просто надеюсь, что это не атака», - прокомментировала живущая в Лиссабоне София.
Оператор испанской энергосистемы Red Eléctrica сообщил, что компания работает над восстановлением электроснабжения, передает CNN. «Причины инцидента выясняются, все ресурсы направлены на решение проблемы», - говорится в заявлении. «Мы и далее будем держать вас в курсе».
➡️ Activados planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector tras el cero ocurrido en el sistema peninsular.— Red Eléctrica (@RedElectricaREE) April 28, 2025
➡️ Se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo.
Seguiremos informando.
Испанская железнодорожная компания Renfe, по данным Reuters, сообщила, что отключение затронуло всю страну, что привело к остановке поездов и отмене рейсов. В Мадриде не работают светофоры, а в соцсетях распространяется видео перекрестка, где авария вызвала значительные проблемы с дорожным движением.
Apagón de luz en Madrid y en Cibeles no funcionan ni los semáforos. pic.twitter.com/lSYGvKdcBH— Valvanera Arráiz (@35pulsaciones) April 28, 2025
Также португальская полиция предупредила, что светофоры и уличное освещение могут выйти из строя. «Снижайте скорость и будьте особенно внимательны», - говорится в их обращении с просьбой избегать необязательных поездок. «Ставьте безопасность в приоритет - ваша осторожность спасает жизни», - добавили в полицейском сообщении.
«В метро внезапно погас свет - нам пришлось подниматься вверх по лестнице пятнадцать этажей», - рассказала Sky News жительница Лондона Мэдди, ставшая свидетельницей ситуации с перебоями электроэнергии в метро Мадрида. «Мы сели в поезд, и все было нормально. Но потом внезапно наступила темнота».
Мэдди, которая в тот момент ехала в аэропорт, оказалась вместе с попутчиком заблокирована в метро примерно на двадцать минут, пока сотрудники вручную не открыли двери вагона. «Лифты не работают - а это создает особенно большие трудности для пожилых и маломобильных людей, - добавила Мэдди, когда ей удалось выбраться на поверхность. - Здесь все просто стоят и ждут».
«У меня сейчас нет доступа к интернету, а в кошельке всего пятнадцать евро - я не могу даже снять деньги в банкомате», - сказала Мэдди с грустью.
Британка Линн, живущая в португальском городе Сантарен, рассказала, что у нее тоже нет света: «Светофоры не работают, царит полнейший хаос».
По данным Sky News, опубликованным по эстонскому времени в три часа дня, правительство Испании собирает экстренное совещание. Как сообщает испанская газета El País, встреча проходит в главном офисе Red Eléctrica в Мадриде.
За десять минут до этого Sky News передал, что оператор испанской энергосети работает над восстановлением электроснабжения, и, по его словам, электричество начали возвращать в северных и южных регионах Пиренейского полуострова.
В аэропортах царит хаос?
Отключение электричества сильно повлияло и на работу аэропортов Испании и Португалии.
В аэропорту Лиссабона на время пропал свет, однако сейчас электроснабжение восстановлено. «Это ужасно... аэропорт ничего не сделал, чтобы кому-то помочь, а теперь просто объявили, что все пассажиры должны покинуть здание и связаться со своей авиакомпанией», - рассказал Sky News иностранец, находившийся в аэропорту Лиссабона.
Ситуация затронула и все аэропорты Испании, в том числе мадридский аэропорт Барахас. «В связи с отключением электричества в аэропортах возникают определенные сбои. В экстренном порядке задействованы генераторы. Пожалуйста, уточняйте у своей авиакомпании, так как могут возникнуть проблемы с доступом и наземным транспортом».