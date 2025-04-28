ВИДЕО Миллионы людей в Испании и Португалии остались без электричества. Жительница Лиссабона: света нигде нет

Испанская железнодорожная компания Renfe, по данным Reuters, сообщила, что отключение затронуло всю страну, что привело к остановке поездов и отмене рейсов. В Мадриде не работают светофоры, а в соцсетях распространяется видео перекрестка, где авария вызвала значительные проблемы с дорожным движением.

Apagón de luz en Madrid y en Cibeles no funcionan ni los semáforos. pic.twitter.com/lSYGvKdcBH — Valvanera Arráiz (@35pulsaciones) April 28, 2025

Также португальская полиция предупредила, что светофоры и уличное освещение могут выйти из строя. «Снижайте скорость и будьте особенно внимательны», - говорится в их обращении с просьбой избегать необязательных поездок. «Ставьте безопасность в приоритет - ваша осторожность спасает жизни», - добавили в полицейском сообщении.

«В метро внезапно погас свет - нам пришлось подниматься вверх по лестнице пятнадцать этажей», - рассказала Sky News жительница Лондона Мэдди, ставшая свидетельницей ситуации с перебоями электроэнергии в метро Мадрида. «Мы сели в поезд, и все было нормально. Но потом внезапно наступила темнота».

Мэдди, которая в тот момент ехала в аэропорт, оказалась вместе с попутчиком заблокирована в метро примерно на двадцать минут, пока сотрудники вручную не открыли двери вагона. «Лифты не работают - а это создает особенно большие трудности для пожилых и маломобильных людей, - добавила Мэдди, когда ей удалось выбраться на поверхность. - Здесь все просто стоят и ждут».