«Живой Нострадамус» предупредил о неудачах, которые вскоре обрушатся на Меган Маркл

38-летний бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого за ряд сбывшихся предсказаний называют «живым Нострадамусом», раскрыл, какие испытания в ближайшем будущем ждут Меган Маркл, жену принца Гарри, пишет Фокус.
Герцогиня Сассекская недавно запустила свое кулинарное шоу «С любовью, Меган», первый сезон которого провалился, а также презентовала лайф-стайл бренд As Ever, продукция которого уже получила не очень хорошие отзывы. Кроме того, некоторые клиенты остались разочарованы тем, что их заказы были отменены из-за перепродажи.
По словам Саломе, проблемы будут преследовать жену принца Гарри и в будущем. Так, он видит «растущий конфликт» между Меган и Netflix, который в конечном итоге приведет к разрыву деловых отношений, «еще больше логистических неудач» для As Ever и новую волну критики, что в конечном итоге поставит под угрозу репутацию бренда.
«Ее имидж столкнется с самым суровым испытанием к концу 2025 года. [Я] предвижу взрывные откровения от бывших сотрудников или экс-партнеров. Критика достигнет точки кипения, и Меган в ответ уйдет в тень в течение 2026 года», - отметил экстрасенс.
Бразилец полагает, что до этого момента она выпустит новое шоу, которое «предложит грубое и честное изображение эмоциональных шрамов, оставленных монархией и пристальным вниманием СМИ». Но затем растущий конфликт, о котором он упомянул, «усилится к середине 2026 года, что приведет к окончательному разрыву».
Саломе видит, что Маркл в конечном итоге перейдет на Apple TV+ или «новую азиатскую платформу».
Что касается ее бренда, то Атос полагает, что Меган в ближайшем будущем выпустит линию товаров для дома, которая будет «основана на традициях предков, с которыми она столкнется во время познавательной поездки в Южную Европу».
«Италия или Греция? Порталы не раскрываются, но символы указывают на Средиземноморье», - добавил он
После ее «ухода из центра внимания» в 2026 году Саломе предсказывает, что она «вновь появится» в том же году с новым «фокусом».
«Ее фокус сместится в сторону социальных проблем, в частности, образования девочек и психического здоровья женщин», - продолжил он.
В будущем герцогиня может вернуться на экраны.
«Никаких блокбастеров, никаких красных дорожек. Вместо этого независимый фильм, снятый известной женщиной-режиссером - возможно, европейской или иранской - ознаменует ее возвращение к камере. Ее роль? Женщина, которая отказывается от привилегированной жизни, чтобы заново открыть свою сущность. Метафора? Конечно. Признание? Вполне возможно. Ее игра удивит критиков и поместит ее на радар Канн или Венеции в 2027 году», - предсказывает экстрасенс.
Под конец он добавил, что Меган сосредоточится на «гуманитарном начинании» и «погрузится в низовой проект в Африке или Южной Азии, начав осторожно в 2026 году»: «Через несколько лет это станет ее самым значимым и преобразующим наследием. Все это написано в ее скрытой Каббале. Но пойдет ли она по этому пути, зависит от нее. Я просто раскрываю карту ее судьбы».