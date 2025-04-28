«Живой Нострадамус» предупредил о неудачах, которые вскоре обрушатся на Меган Маркл

Герцогиня Сассекская недавно запустила свое кулинарное шоу «С любовью, Меган», первый сезон которого провалился, а также презентовала лайф-стайл бренд As Ever, продукция которого уже получила не очень хорошие отзывы. Кроме того, некоторые клиенты остались разочарованы тем, что их заказы были отменены из-за перепродажи.

По словам Саломе, проблемы будут преследовать жену принца Гарри и в будущем. Так, он видит «растущий конфликт» между Меган и Netflix, который в конечном итоге приведет к разрыву деловых отношений, «еще больше логистических неудач» для As Ever и новую волну критики, что в конечном итоге поставит под угрозу репутацию бренда.

«Ее имидж столкнется с самым суровым испытанием к концу 2025 года. [Я] предвижу взрывные откровения от бывших сотрудников или экс-партнеров. Критика достигнет точки кипения, и Меган в ответ уйдет в тень в течение 2026 года», - отметил экстрасенс.

Бразилец полагает, что до этого момента она выпустит новое шоу, которое «предложит грубое и честное изображение эмоциональных шрамов, оставленных монархией и пристальным вниманием СМИ». Но затем растущий конфликт, о котором он упомянул, «усилится к середине 2026 года, что приведет к окончательному разрыву».

Саломе видит, что Маркл в конечном итоге перейдет на Apple TV+ или «новую азиатскую платформу».