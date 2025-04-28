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Первый процесс о принудительном установлении отцовства: мужчина обвиняет бывшую возлюбленную и клинику

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: Shutterstock

В Польше идет беспрецедентный судебный процесс: впервые рассматривается дело, в котором мужчина утверждает, что стал отцом без своего согласия. Спор развернулся вокруг понятия «принудительное родительство», что может открыть совершенно новую главу в области семейного права и медицинской этики.

В центре скандала оказался мужчина, который после расставания узнал, что его бывшая девушка родила от него ребенка. По его словам, его биологический материал был использован без его ведома: бывшая партнерша после окончания отношений провела процедуру переноса их общего эмбриона в свою матку в клинике репродуктивной медицины.

Еще более шокирующей эту историю делает тот факт, что, по утверждению мужчины, были подделаны документы, чтобы создать видимость его согласия на перенос эмбриона. Его подпись на предполагаемых разрешениях - не настоящая.

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