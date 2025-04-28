Первый процесс о принудительном установлении отцовства: мужчина обвиняет бывшую возлюбленную и клинику

В Польше идет беспрецедентный судебный процесс: впервые рассматривается дело, в котором мужчина утверждает, что стал отцом без своего согласия. Спор развернулся вокруг понятия «принудительное родительство», что может открыть совершенно новую главу в области семейного права и медицинской этики.
В центре скандала оказался мужчина, который после расставания узнал, что его бывшая девушка родила от него ребенка. По его словам, его биологический материал был использован без его ведома: бывшая партнерша после окончания отношений провела процедуру переноса их общего эмбриона в свою матку в клинике репродуктивной медицины.