Первый процесс о принудительном установлении отцовства: мужчина обвиняет бывшую возлюбленную и клинику

В центре скандала оказался мужчина, который после расставания узнал, что его бывшая девушка родила от него ребенка. По его словам, его биологический материал был использован без его ведома: бывшая партнерша после окончания отношений провела процедуру переноса их общего эмбриона в свою матку в клинике репродуктивной медицины.