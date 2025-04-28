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Родственник подростка, обвиняемого в убийстве 49-летнего жителя Эстонии: о погибшем плохо не говорят, но мы все знали, что он делал

Перевод: Влада Лаевалинд
Место, где во вторник вечером убили 49-летнего мужчину.
Место, где во вторник вечером убили 49-летнего мужчину. Фото: Eili Arula

Во вторник на прошлой неделе трое подростков - шестнадцатилетний юноша и две девушки пятнадцати и шестнадцати лет - убили в Йыгева 49-летнего Марко, с которым были ранее знакомы. Сейчас все трое находятся под стражей. В воскресенье с редакцией Elu24 связался родственник одного из участвовавших в убийстве несовершеннолетних. По его словам, ситуация с этими подростками уже довольно давно крайне сложная. Он также обвиняет убитого мужчину в ряде неподобающих поступков.

В воскресенье с редакцией Elu24 связался родственник одного из несовершеннолетних, участвовавших в убийстве в Йыгева. Его личность редакция пока не раскрывает.

«Мы давно боремся с этой ситуацией и не раз просили помощи у местных органов опеки. Дети бесцельно бродят по улицам, взрослые покупают им алкоголь, а наркотики достать очень легко. То, что случилось у нас во вторник... Мы все понимали, что подобное может произойти, потому что местные подростки давно вышли из-под контроля.

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