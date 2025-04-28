Родственник подростка, обвиняемого в убийстве 49-летнего жителя Эстонии: о погибшем плохо не говорят, но мы все знали, что он делал

Во вторник на прошлой неделе трое подростков - шестнадцатилетний юноша и две девушки пятнадцати и шестнадцати лет - убили в Йыгева 49-летнего Марко, с которым были ранее знакомы. Сейчас все трое находятся под стражей. В воскресенье с редакцией Elu24 связался родственник одного из участвовавших в убийстве несовершеннолетних. По его словам, ситуация с этими подростками уже довольно давно крайне сложная. Он также обвиняет убитого мужчину в ряде неподобающих поступков.