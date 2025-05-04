Семь самых важных витаминов для женщин старше сорока: как правильно их принимать

Кальций - для крепких костей и работы сердца

Наступление менопаузы приводит к снижению уровня эстрогена, что влияет на усвоение кальция и ускоряет потерю костной массы. Кальций необходим для здоровья костей, обеспечения мышечной активности и нормальной работы сердца.

Признаки дефицита кальция:

остеопороз и повышенный риск переломов костей;

мышечные судороги и спазмы;

ухудшение состояния зубов;

ломкие ногти;

проблемы с сердцем.

Как правильно принимать:

Кальций следует принимать несколькими небольшими дозами в течение всего дня, так как организм не может усвоить большое количество за один раз. Лучше всего кальций усваивается с пищей, содержащей белок и витамин D. Выбирая пищевую добавку, отдавайте предпочтение цитратной форме кальция, так как она усваивается даже при пониженном уровне желудочной кислоты. Кальций лучше не принимать одновременно с железом, так как они могут мешать друг другу усваиваться.

Витамин Е - для красоты кожи и гормонального баланса

Витамин Е - мощный антиоксидант, который помогает бороться с оксидативным стрессом, одной из главных причин старения. Он поддерживает здоровье кожи и волос и может помочь уменьшить климактерические симптомы, такие как приливы жара и перепады настроения.

Признаки дефицита витамина Е:

сухая, раздраженная кожа;

ломкие ногти и усиленное выпадение волос;

ослабление иммунной системы, частые инфекции, усталость;

ухудшение зрения;

плохое заживание ран;

колебания менструального цикла.

Как правильно принимать: