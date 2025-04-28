Можно ли хранить еду в фольге: названа скрытая опасность для здоровья

На первый взгляд, фольга защищает продукты от внешних воздействий, но на самом деле то, что угрожает человеческому здоровью, очень микроскопическое, и увидеть его невооруженным глазом невозможно. Речь идет об опасных бактериях.

Отмечается, что когда мы заворачиваем остатки пиццы или курицы в фольгу, это не создает герметичной среды вокруг продукта, а значит, имеют возможность размножаться невидимые глазу бактерии, которые вызывают пищевые отравления.

Фольга не имеет впитывающих свойств, другими словами, она не прилипает к другим поверхностям, а потому невозможно создать полностью герметичную среду, как бы тщательно не заворачивать пищу.

В маленьких щелях между фольгой и продуктом питания могут размножаться такие опасные бактерии, как стафилококк, эндемическая почвенная палочковидная бактерия, а также бактерии, вызывающие ботулизм и листериоз.