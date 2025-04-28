ФОТО Актер, исполнивший одну из главных ролей в «Гарри Поттере», во второй раз стал отцом

В 2020 году звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом. И совсем недавно у актера появился второй ребенок!
Руперт и его избранница Джорджия Грум воспитывают дочь Уэнсдей. В мае девочке исполнится пять лет. Как оказалось, в среду Гринт стал отцом во второй раз, у него родилась еще одна дочь. 36-летнего актера засняли на прогулке с возлюбленной и их новорожденным ребенком.
Папарацци увидели, как пара по очереди нянчилась с малышкой, которая была закутана в яркое одеялко. Репортеры не смогли рассмотреть лицо дочери артиста, но они заметили, что кроха унаследовала рыжие волосы от знаменитого отца.
Позже Руперт решил рассказать о пополнении в семье в своих соцсетях. Похоже, его слегка расстроило, что поклонники узнали о рождении его второй дочери из СМИ. «"Тайный ребенок, слегка рассекречен". Представляю Голди Г. Гринт. Ребенок 10/10 (пока)», - в шутку написал актер.
Фанаты поздравили молодых родителей с появлением ребенка. «Еще один Уизли! Поздравляю»; «Руперт и Джорджия, желаю вашей семье всего самого наилучшего!»; «Малышка просто копия Рона!»; «Это так мило! Голди, расти здоровой!»; «Я знаю, что Голди попадет в "Гриффиндор"!», - отметили они.
Когда у Гринта и Грум родилась старшая дочь, им удавалось скрывать ее имя полгода. «Я здесь, чтобы познакомить вас с Уэнсдей», - обратился селебрити пять лет назад. В тот период актер очень переживал за ребенка, он постоянно проверял ее дыхание и старался не отходить от нее, даже когда она спала. Также Руперт говорил, мол, отцовство полностью изменило его, что очень ему нравится.
«Теперь она вроде как разговаривает, рассуждает, у нее есть свое мнение, - отмечал он в вечернем шоу Джимми Фэллона в 2022-м. - Она говорит "мама" и "папа", это было примерно в одно и то же время. А еще она довольно быстро произнесла неприличное слово. Уэнсдей проводит много времени в моей гримерке, когда я репетирую свои реплики для сериала "Слуга", и мой персонаж часто говорит ругательства. А теперь она просто говорит их, когда взволнована. Сегодня мы были в магазине игрушек, и она просто ходила вокруг и произносила их».