ФОТО И ВИДЕО Борис Джонсон нарядился в оранжевого динозавра

Соответствующими фотографиями миссис Джонсон поделилась в Instagram.

В соцсети она показала фото и видео, как был организован и прошел праздник для ее первенца. Родители устроили тематическую вечеринку в стиле «Парка Юрского периода», а для большей реалистичности и Кэрри, и Борис нарядились в динозавров. В костюме динозавтра был и сам именинник.

На снимках можно увидеть, что и гости праздника, а также брат и сестра именинника были в костюмах доисторических существ, а в декоре зала использовались гелевые шары в форме динозавтра.

Отец семейства в орандевом костюме преподнес сыну торт, выполенный в стилистике праздника, а затем сфотографировался с детьми на дворе их роскошного загородного дома.

«Когда ваш сын спрашивает, могут ли на его вечеринку прийти настоящие динозавры, мы знали, что нам нужно сделать… В этих штуках было чертовски жарко, но это был хит!» - подписала Кэрри фото, поблагодарив аниматора Аманду за прекрасно проведенный праздник для детей.

Уилфред родился 29 апреля 2020 года. Первое из трех имен было дано ребенку в честь дедушки Бориса Джонсона, второе - в честь деда Кэрри, а третье, Николас, - в честь двух врачей, спасших жизнь тогда еще премьера в больнице, где он оказался после заражения коронавирусом.