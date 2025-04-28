«Их рыжие волосы не настоящие»: в Сети обсуждают новое фото детей Меган Маркл и принца Гарри

В сети обсуждают новые фото детей Меган Маркл и принца Гарри: внимание комментаторов привлек цвет волос пятилетнего Арчи и трехлетней Лилибет. Маркл, которую регулярно уличают во лжи, вновь заподозрили в обмане из-за этих снимков.
В минувшие выходные 43-летняя Меган поделилась кадрами с дочерью и сыном: на них Арчи и Лилибет запечатлены в саду их поместья в Монтесито (Калифорния) в окружении роз. На одном из фото сын принца Гарри показывает на камеру свежесрезанный цветок. При этом отчетливо видно, что оба ребенка герцогини Сассекской, которая имеет в том числе афроамериканские корни, - рыжеволосые.
Многим комментаторам показался подозрительным цвет волос детей Маркл и Гарри. Некоторые обратили внимание, что в более раннем возрасте у Арчи и Лилибет не было такой ярко-рыжей шевелюры. Другие заявили, что Меган специально ретуширует снимки детей, чтобы они больше походили на семью по линии их отца.
«Это не настоящие рыжие волосы. Она (Маркл - прим. ред) просто хочет, чтобы люди думали, что у ее детей волосы семьи Спенсер, потому что у них нет других черт, которые могли бы вызвать воспоминания о Диане (мать принца Гарри, принцесса Диана - прим. ред). Она также солгала, что девочка похожа на Диану, хотя она очевидно похожа на отца Меган. Меган полностью сосредоточена на сравнении с семьей Уэльских (принц Уильям и Кейт Миддлтон - прим. ред) и соревнуется за обладание памятью Дианы. Поскольку принц Уильям - копия Дианы, и двое его детей очень похожи на него, она знает, что с точки зрения внешности никогда не выиграет эту битву, поэтому »поддельные« рыжие волосы - это все, что у нее есть», - написал один из пользователей портала PageSix.
Бывшая голливудская актриса Меган Маркл и наследник британской короны принц Гарри поженились в 2018 году. Спустя два года на фоне конфликта с двором покинули Великобританию и поселились в США. Здесь супруги пытаются строить бизнес, но часто подвергаются критике: Маркл обвиняют в неискренности в ее документальных фильмах и попытках использовать королевскую семью для увеличения своей популярности.
Например, Меган, как считают, часто копирует стиль покойной принцессы Дианы. Ее также упрекают в том, что многие ее проекты оказались провалены. По слухам, в самой паре также есть конфликты: Гарри якобы не нравится, как Меган распоряжается его наследством, а также то, что она часто показывает публике их детей.