«Их рыжие волосы не настоящие»: в Сети обсуждают новое фото детей Меган Маркл и принца Гарри

В минувшие выходные 43-летняя Меган поделилась кадрами с дочерью и сыном: на них Арчи и Лилибет запечатлены в саду их поместья в Монтесито (Калифорния) в окружении роз. На одном из фото сын принца Гарри показывает на камеру свежесрезанный цветок. При этом отчетливо видно, что оба ребенка герцогини Сассекской, которая имеет в том числе афроамериканские корни, - рыжеволосые.

Многим комментаторам показался подозрительным цвет волос детей Маркл и Гарри. Некоторые обратили внимание, что в более раннем возрасте у Арчи и Лилибет не было такой ярко-рыжей шевелюры. Другие заявили, что Меган специально ретуширует снимки детей, чтобы они больше походили на семью по линии их отца.

«Это не настоящие рыжие волосы. Она (Маркл - прим. ред) просто хочет, чтобы люди думали, что у ее детей волосы семьи Спенсер, потому что у них нет других черт, которые могли бы вызвать воспоминания о Диане (мать принца Гарри, принцесса Диана - прим. ред). Она также солгала, что девочка похожа на Диану, хотя она очевидно похожа на отца Меган. Меган полностью сосредоточена на сравнении с семьей Уэльских (принц Уильям и Кейт Миддлтон - прим. ред) и соревнуется за обладание памятью Дианы. Поскольку принц Уильям - копия Дианы, и двое его детей очень похожи на него, она знает, что с точки зрения внешности никогда не выиграет эту битву, поэтому »поддельные« рыжие волосы - это все, что у нее есть», - написал один из пользователей портала PageSix.