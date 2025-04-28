Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 28 апреля – 4 мая

Кого ждет финансовый успех на этой неделе - с 28 апреля по 4 мая?

Овен

Неделя благоприятна для перспективных в финансовом плане начинаний профессионального свойства: можно начинать работу над проектом, к которому представители знака уже давно не могут подступиться.

Телец

Успех - в том числе и финансовый - ждет тех, кто не боится кропотливой работы, которая многим может показаться нудной, но выхода не будет - не закончив эти дела, не получится приступить к реализации новых проектов.

Близнецы

Неделя благоприятна для разговора с начальством на финансовые темы - оно будет готово пойти навстречу и удовлетворить просьбу о заслуженном представителями знака повышении заработной платы.

Рак

Нельзя проходить мимо людей, которым необходима помощь: не оказав ее, придется очень быстро пожалеть о собственном равнодушии, но с исправлением ситуации - увы! - можно опоздать.

Лев

Секрет профессионального - а, как следствие, и финансового - успеха будет в это время состоять в том, чтобы работать над одной, наиболее важной, задачей, а не распыляться на несколько дел одновременно

Дева

Неделя идеально подходит для начала любых прибыльных проектов, но особую удачу сулят те, которые связаны с творчеством - креативный подход будет полезен даже тем, кто занимается сугубо техническими делами.

Весы