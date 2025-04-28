ФОТО Смотрите, как выглядит женщина с самой тонкой талией в мире!

Марисоль из Лос-Анджелеса пять лет назад во время йога-ретрита в Индии осознала, что в ее жизни не все в порядке. Хотя, работая консультантом по питанию, она следила за своим рационом, организм начал подавать сигналы, что чего-то все же не хватает. Тогда она решила изменить внешность: сначала увеличение груди, затем филлеры в губы и подбородок, ботокс в лоб и под глаза, регулярные уходовые процедуры и наращивание ресниц. Все это, конечно, недешево, но Марисоль считает такие траты инвестицией в себя.

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Марисоль выросла в религиозной и консервативной семье, но после серьезных изменений во внешности ее взгляды тоже поменялись. Эти перемены принесли в ее сексуальную жизнь что-то новое. Она начала создавать контент для взрослых и зарабатывает десятки тысяч евро в месяц. К OnlyFans она присоединилась сначала ради удовольствия и сексуального самовыражения. «Я люблю секс и флирт. Почему бы за это не получать деньги?» - сказала она, смеясь.

Раньше Марисоль слишком переживала о том, что о ней думают окружающие, но теперь научилась не обращать внимания на чужое мнение и жить так, как ей нравится. Она признает, что в юности слишком подчинялась требованиям матери и следовала католическому стилю одежды. Для семьи стало шоком, когда она решилась показать миру свое новое «я».