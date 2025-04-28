Смех, за которым скрывается настоящая боль: в Русском театре покажут необычный спектакль

10 и 11 октября 2025 года в Русском театре состоится спектакль «Лицедей» с участием известного актера Александра Ивашкевича в главной роли. Постановку осуществил известный режиссер Миндаугас Карбаускис.
Это комедия, которая на самом деле является трагедией - спектакль вызывает смех, за которым скрываются настоящая боль и глубина.
Милый, добрый папа - Лицедей!.. Он не уравновешен, его терзают вечные сомнения, у него мания величия, он упрям и тиранит всех, кто попадется под руку. Его жизнь - непрерывное театральное представление, где единственная роль, которую он готов играть, - роль гения.
Комедия это или трагедия? Посмотришь на происходящее глазами Брюскона - выходит трагедия; взглянешь на него самого со стороны - сущая комедия; сравнишь оба взгляда, да еще поищешь сходство с самим собой - получается просто жизнь.
Исполнители главных и неглавных ролей: Александр Ивашкевич, Александр Окунев, Екатерина Кордас, Иван Турапин, Александра Бударина
Создатели:
Режиссер-постановщик Миндаугас Карбаускис
Художник - постановщик Зиновий Марголин
Художник по свету Антон Андреюк
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