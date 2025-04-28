ГОРОСКОП НА 28 АПРЕЛЯ Овнов ждут трудности на работе, Ракам стоит быть начеку

Чрезвычайно важно проявлять осторожность в делах, касающихся финансов. Сокращайте расходы, откажитесь от незапланированных дорогостоящих поездок, забудьте об азартных играх - вы рискуете потерять значительную сумму. Старшие родственники не скупятся на советы и критику, а вот от любимого человека вы сможете получить безграничную моральную поддержку, в которой так нуждаетесь.

Скорпион

Удачный день для тех, кто не стремится нарушить все существующие традиции разом и перевернуть мир с ног на голову. Здравый смысл и умение действовать в соответствии с заранее составленным планом позволят добиться впечатляющих успехов. Этот день подходит для деловых переговоров, встреч с представителями государственных инстанций, заключения договоров. Появится также возможность сделать очень выгодные покупки.

Активное участие в общественной и светской жизни гарантирует вам массу приятных знакомств. Романтические увлечения тоже не заставят себя ждать, так что с эмоциональной точки зрения день обещает быть очень насыщенным. От поездок стоит воздержаться – они окажутся слишком утомительными и будут представлять определенную угрозу для здоровья.

Стрелец