Жители Эстонии разочарованы отсутствием игрушек в популярных наборах в McDonalds: «Столько людей просто остались ни с чем!»

В начале апреля в ресторанах McDonald's по всей Эстонии появились тематические наборы, посвященные выходу нового фильма по мотивам популярной игры Minecraft. Однако далеко не всем желающим удалось их приобрести: уже через несколько дней после начала продаж игрушки в наборах закончились.
Minecraft - это видеоигра в жанре песочницы, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная в 2011 году компанией Mojang. В игре можно исследовать бесконечные миры, строить здания и создавать предметы. По мотивам этой культовой игры был снят фильм, который вышел в прокат в начале апреля.