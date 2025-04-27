Жители Эстонии разочарованы отсутствием игрушек в популярных наборах в McDonalds: «Столько людей просто остались ни с чем!»

В начале апреля в ресторанах McDonald's по всей Эстонии появились тематические наборы, посвященные выходу нового фильма по мотивам популярной игры Minecraft. Однако далеко не всем желающим удалось их приобрести: уже через несколько дней после начала продаж игрушки в наборах закончились.