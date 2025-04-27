МОНСТРЫ Мать и бабушка годами жестоко пытали 12-летнюю девочку

В американском штате Пенсильвания задержали 35-летнюю Аманду Линн Грегорио и 52-летнюю Стейси Энн Лаудер, которых подозревают в истязаниях беззащитной 12-летней девочки. Ребенок приходится дочерью Грегорио и внучкой Лаудер, о чём сообщает Daily Mail.
Расследование началось еще в 2024 году, когда ребенка доставили в больницу с судорогами. Врачи заметили, что все тело девочки было покрыто синяками, порезами и следами от веревок, и сообщили об этом в полицию. Сам ребенок весил всего 22,5 килограмма.
Когда следователи поговорили с девочкой, она рассказала о шокирующих наказаниях и бесчеловечных условиях жизни, которые ей пришлось терпеть от рук матери и бабушки.
По словам девочки, женщины приковывали ее к кровати, заставляя справлять естественные нужды прямо на месте. По данным издания The Citizens' Voice, один из свидетелей сообщил, что ребенок был привязан к матрасу «как Иисус на кресте».
«Жестокое обращение с этим ребенком оскорбляет достоинство каждой матери, бабушки и любого уважающего себя человека», - заявил прокурор округа Лузерн Сэм Сангедольче. - «И снова нападавшими стали те, к кому ребенок должен был обратиться за защитой».
Один из знакомых семьи сообщил полиции, что Грегорио в телефонном разговоре призналась: она заставляла дочь есть кошачий корм. Она также утверждала, что не хотела привязывать дочь, но Лаудер якобы заставила ее это сделать, говорится в полицейском отчете.
В ходе расследования выяснились и другие случаи насилия в прошлом. В 2023 году Грегорио ударила дочь по голове черенком от щетки, оставив большую шишку и рану. Вместо того чтобы отвезти ребенка к врачу, Лаудер залила рану суперклеем, сообщает The Citizens' Voice.
Примерно в то же время девочка пришла в школу с синяком под глазом. Она объяснила учителям, что якобы врезалась в стену. Вскоре после этого ее забрали из школы и перевели на дистанционное обучение.
Однако боль и страх сопровождали ее на протяжении многих лет, сообщает WNEP. Из медицинских данных следует, что с 2017 года девочку неоднократно привозили в отделение неотложной помощи с переломами и травмами.
После семимесячного расследования, 21 апреля, были арестованы и Грегорио, и Лаудер. Обеим предъявлены обвинения в тяжком нападении на лицо младше 13 лет, сговоре, незаконном лишении свободы, похищении, создании угрозы для благополучия ребенка, халатности, легком телесном повреждении и уничтожении улик.
Они были помещены в тюрьму округа Лузерн под залог в 125 тысяч долларов каждая. Судебное заседание назначено на 6 мая.
«Трудно представить себе ту безысходность, которую испытывают дети в подобных ситуациях», - сказал Сангедольче. - «Мы будем добиваться максимально возможных наказаний, предусмотренных законом, чтобы послать обществу ясный сигнал: такое поведение заслуживает самого сурового наказания».