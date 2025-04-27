МОНСТРЫ Мать и бабушка годами жестоко пытали 12-летнюю девочку

Расследование началось еще в 2024 году, когда ребенка доставили в больницу с судорогами. Врачи заметили, что все тело девочки было покрыто синяками, порезами и следами от веревок, и сообщили об этом в полицию. Сам ребенок весил всего 22,5 килограмма.​

Когда следователи поговорили с девочкой, она рассказала о шокирующих наказаниях и бесчеловечных условиях жизни, которые ей пришлось терпеть от рук матери и бабушки.

По словам девочки, женщины приковывали ее к кровати, заставляя справлять естественные нужды прямо на месте. По данным издания The Citizens' Voice, один из свидетелей сообщил, что ребенок был привязан к матрасу «как Иисус на кресте».

«Жестокое обращение с этим ребенком оскорбляет достоинство каждой матери, бабушки и любого уважающего себя человека», - заявил прокурор округа Лузерн Сэм Сангедольче. - «И снова нападавшими стали те, к кому ребенок должен был обратиться за защитой».

Один из знакомых семьи сообщил полиции, что Грегорио в телефонном разговоре призналась: она заставляла дочь есть кошачий корм. Она также утверждала, что не хотела привязывать дочь, но Лаудер якобы заставила ее это сделать, говорится в полицейском отчете.