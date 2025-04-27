Вы умнее, чем думаете? Пять признаков, указывающих на высокий интеллект

Вы когда-нибудь сомневались в своем уме? Хорошая новость - это может означать, что вы на самом деле умнее, чем думаете! Психологи выяснили, что по-настоящему умные люди склонны недооценивать свои способности, тогда как менее сообразительные часто переоценивают свои умения.
Вот пять научно подтвержденных признаков того, что вы обладаете большим умом, чем может показаться на первый взгляд. Так что если вы ловите себя на размышлениях в одиночестве, наслаждаетесь своим обществом или привыкли говорить «я не знаю», можете быть уверены - в вас скрыто больше мудрости, чем вы думаете.