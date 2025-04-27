Психологи назвали 16 фраз, которые часто употребляют несчастные люди

«Я так устал от этого»

Кейтлин Славенс объясняет, что когда человек говорит это о поездке на работу, задачах на работе, проблемах дома и т.д., он признает свое поражение, но при этом не ищет решений.

«Это способ застрять в дискомфорте», - добавила она.

«Я никогда не буду достаточно хорошим»

«Эта фраза, которую используют несчастные люди, происходит от сравнения себя с другими или ощущения собственной недостойности. Она подпитывает чувство неуверенности и неудовлетворенности», - отмечает доктор Рэмси.

«Мне просто не повезло»

Доктор Славенс утверждает, что эту фразу часто употребляют несчастливые люди. Этими словами они возлагают ответственность на внешние факторы, поскольку жизнь неподвластна человеку.

«Хотя жизнь во многом зависит от везения, несчастные люди иногда не понимают, что она также во многом зависит от выбора», - говорит она.

«Зачем пытаться?»

По словам доктора Славенс, когда попытка что-то сделать кажется безнадежной, эта фраза может стать для несчастного человека автоматическим режимом защиты от возможной неудачи.

«Это несправедливо»

«Хотя жизнь может быть несправедливой, зацикленность на этой фразе приводит к тому, что несчастные люди застревают в обиде. Это естественная реакция, но не продуктивная», – говорит Рэмси.

«У меня никогда не будет шанса»

Использование этой фразы указывает на убеждение, что человеку отказывают в возможностях.

«Я просто не создан для счастья»