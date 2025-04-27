Меган Маркл и принц Гарри открыли мемориал детям, погибшим из-за буллинга в Сети

«Если вы пользуетесь социальными сетями, будьте примером для молодежи, делитесь добротой и позитивом. Давайте сделаем так, чтобы ни один ребенок больше не погиб из-за онлайн-травли. С вашей поддержкой мы можем добиться перемен», - написала Меган в Instagram, комментируя открытие инсталляции.

Принц Гарри также высказался на тему безопасного интернета, выступая перед журналистами BBC на мероприятии: «Самое простое, что можно посоветовать, - держать детей подальше от социальных сетей».

Он добавил, что вина за трагедии лежит на самих платформах, которые не контролируют ситуацию: «Для платформ эти дети - просто статистика. Для семей это незаменимая потеря».

Говоря о своих детях, 40-летний герцог отметил, что он «очень рад» тому, что его пятилетний сын принц Арчи и трехлетняя дочь принцесса Лилибет слишком малы, чтобы пользоваться соцсетями.

Мемориал Lost Screen состоит из 50 больших экранов, стилизованных под смартфоны, на каждый из которых выведена фотография одного из детей, погибших в результате онлайн-буллинга.

Изображения предоставлены родителями, состоящими в благотворительном фонде пары, с целью почтить память и привлечь внимание к острой необходимости в более безопасных онлайн-пространствах.