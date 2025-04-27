«​Один роковой выбор»: мать Яниса Тиммы впервые высказалась о смерти сына и обвинила Анну Седокову

В своем Instagram женщина опубликовала детские фотографии Яниса.

«Это трагедия, у истоков которой - одна ошибка. Один роковой выбор. Пять лет рядом с человеком, который заставил моего сына поверить в свою любовь, огромную и безбрежную, как океан, а сам носил маску, и которому были чужды истинные чувства морали и человечности. Эти отношения разрушили не только его мечты и карьеру. Они разрушили его как личность», - написала Аусма под фотографиями.

Также она отметила, что все, что Янис заработал, ушло на покупку недвижимости, оформленной на Седокову: «Для нас это не имеет значения: главное - восстановить честное имя сына, несправедливо оболганного человеком, который еще вчера восхвалял его. Мы хотим узнать правду и восстановить справедливость. Не из мести, а из любви».