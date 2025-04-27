Новое исследование: ученые открыли опасные свойства курицы

Ученые Национального института гастроэнтерологии в Италии обнаружили, что потребление более 19 кусочков курицы в неделю (примерно четыре порции) может повысить риск преждевременной смерти, cообщает Daily Mail.
Курицу часто называют более здоровой альтернативой красному мясу - она содержит меньше насыщенных жиров и холестерина и считается отличным источником белка. Однако новое исследование итальянских ученых ставит под сомнение ее репутацию.
Опасные порции: сколько - это слишком?
Люди, съедавшие более 300 граммов курицы в неделю, имели на 27 процентов более высокий риск смерти от любых причин по сравнению с теми, кто ел менее 100 граммов.
Особенно тревожной оказалась связь между высоким потреблением курятины и раком желудочно-кишечного тракта. У мужчин, потреблявших более 300 граммов курицы в неделю, риск умереть от рака пищеварительной системы был в 2,6 раза выше, чем у тех, кто ел ее в меньших количествах. В среднем по всем участникам риск был в 2,27 раза выше.
Почему курица может быть вредной?
Ученые пока не уверены в точной причине подобного эффекта, но выдвигают несколько гипотез:
- Пережаривание мяса может способствовать образованию мутагенов - веществ, вызывающих генетические мутации.
- Методы выращивания птицы, включая использование пестицидов и гормонов в кормах, могут играть роль в развитии онкологических заболеваний.
- Гормональные различия между мужчинами и женщинами также могут объяснять более высокий риск у мужчин. Предыдущие исследования на мышах показывают, что эстроген влияет на усвоение питательных веществ и риск заболеваний.
Как проводилось исследование?
В исследовании, проведенном Национальным институтом гастроэнтерологии в Италии, приняли участие 4869 взрослых. В течение 19 лет отслеживались их рацион, образ жизни, показатели здоровья и смертность. Участники заполнили подробные анкеты, включавшие вопросы о потреблении различных видов мяса, включая птицу и красное мясо.
Анализ показал, что среди 1028 умерших курица составляла 29 процентов еженедельного мясного рациона, а красное мясо - 59 процентов.
Важные ограничения исследования
- В анкетах не уточнялось, какие именно части курицы ели участники.
- Не учитывались способы приготовления мяса и потребление переработанной птицы.
- Отсутствовали данные о физической активности участников, что важно для оценки общего состояния здоровья.
Кроме того, исследование было наблюдательным, а значит, не доказывает причинно-следственную связь между потреблением курицы и повышенным риском смерти. Оно лишь выявляет возможную статистическую корреляцию.
Контекст и противоречия
Несмотря на тревожные выводы, исследование добавляет данные к и без того противоречивой картине. Ранее другие исследования приходили к противоположным выводам: некоторые связывали курицу с улучшением здоровья, другие не находили никакой связи с повышенной смертностью.
Известно, что красное мясо связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета второго типа. Именно поэтому курятину долго считали более здоровой альтернативой. Однако новые данные ставят под сомнение эту точку зрения.
Заключение: нужен взвешенный подход
Исследование поднимает важные вопросы, но не дает окончательных ответов. Необходимы дополнительные научные работы, чтобы точно определить влияние курятины на здоровье.
Тем временем важно соблюдать умеренность и разнообразие в питании - и помнить, что не только еда, но и образ жизни в целом играет решающую роль в продолжительности и качестве жизни.