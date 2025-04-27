Новое исследование: ученые открыли опасные свойства курицы

Курицу часто называют более здоровой альтернативой красному мясу - она содержит меньше насыщенных жиров и холестерина и считается отличным источником белка. Однако новое исследование итальянских ученых ставит под сомнение ее репутацию.

Опасные порции: сколько - это слишком?

Люди, съедавшие более 300 граммов курицы в неделю, имели на 27 процентов более высокий риск смерти от любых причин по сравнению с теми, кто ел менее 100 граммов.

Особенно тревожной оказалась связь между высоким потреблением курятины и раком желудочно-кишечного тракта. У мужчин, потреблявших более 300 граммов курицы в неделю, риск умереть от рака пищеварительной системы был в 2,6 раза выше, чем у тех, кто ел ее в меньших количествах. В среднем по всем участникам риск был в 2,27 раза выше.

Почему курица может быть вредной?

Ученые пока не уверены в точной причине подобного эффекта, но выдвигают несколько гипотез:

Пережаривание мяса может способствовать образованию мутагенов - веществ, вызывающих генетические мутации.

Методы выращивания птицы, включая использование пестицидов и гормонов в кормах, могут играть роль в развитии онкологических заболеваний.

Гормональные различия между мужчинами и женщинами также могут объяснять более высокий риск у мужчин. Предыдущие исследования на мышах показывают, что эстроген влияет на усвоение питательных веществ и риск заболеваний.

Как проводилось исследование?