ВИДЕО Сын Элины Нечаевой отпраздновал день рождения: поздравляю тебя, мой маленький солнечный лучик

Оперная певица Элина Нечаева и ее муж-хореограф Ахмед Мусса отметили день рождения своего сына, которому исполнилось полгода. В честь этого события Элина Нечаева поделилась в соцсетях милым видео малыша.
Элина Нечаева стала мамой в конце октября прошлого года. Мальчика назвали Олив, а родители ласково зовут его Оливиком.
«Эти шесть месяцев с моим дорогим Оливом были наполнены такой любовью, которую я даже не могла себе представить, и испытаниями, которые заставили меня расти так, как я и представить не могла», - говорит она.
«Каждое мгновение, каждая улыбка, каждая слеза... я ценю это все», - признается оперная певица.
«Поздравляю тебя, мой маленький солнечный лучик», - говорит она в завершение поста, делясь видео.
Нечаева рассказала, что Олив родился раньше срока. «У сына отличное здоровье! Он хорошо ест! Прямо как мама и папа! Поесть он очень любит», - говорила Элина в ноябре прошлого года в передаче «Hommik Anuga».
«При рождении он, конечно, был очень маленьким - всего сорок семь сантиметров и весил меньше двух с половиной килограммов. Но за короткое время он уже заметно вырос. Со своими длинными руками и ногами он напоминает маленького паучка», - сказала Нечаева.