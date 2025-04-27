ВИДЕО Сын Элины Нечаевой отпраздновал день рождения: поздравляю тебя, мой маленький солнечный лучик

Элина Нечаева стала мамой в конце октября прошлого года. Мальчика назвали Олив, а родители ласково зовут его Оливиком.

«Эти шесть месяцев с моим дорогим Оливом были наполнены такой любовью, которую я даже не могла себе представить, и испытаниями, которые заставили меня расти так, как я и представить не могла», - говорит она.

«Каждое мгновение, каждая улыбка, каждая слеза... я ценю это все», - признается оперная певица.

«Поздравляю тебя, мой маленький солнечный лучик», - говорит она в завершение поста, делясь видео.

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Нечаева рассказала, что Олив родился раньше срока. «У сына отличное здоровье! Он хорошо ест! Прямо как мама и папа! Поесть он очень любит», - говорила Элина в ноябре прошлого года в передаче «Hommik Anuga».