Туристка, посетившая множество стран, назвала три лучшие

Первая рекомендация Тиа - Тайвань, который она назвала одним из «самых крутых» мест, где ей довелось побывать.

«По сравнению с другими странами Восточной Азии, здесь можно получить тот же, а то и больший опыт за меньшую цену - и с гораздо меньшим количеством людей», – отмечает она.

Тиа поделилась своим восторгом от гор, побережья, современных и стильных городов, впечатляющих храмов, невероятно дружелюбных местных жителей, удивительной архитектуры и одних из самых недооцененных природных ландшафтов.

Помимо дегустации вкуснейших блюд на ночных рынках Тайбэя, она посоветовала туристам посетить Тайчжун, озеро Солнца и Луны, пагоду Циен, храм Вэньу, гору Юаньцзуй и Цзюфэнь.

Далее идет Словения, которую путешественница назвала «раем для любителей природы», высоко оценив живописные озера, ущелья, водопады и горы этой страны.

«Любляна - такой недооцененный город с прекрасными разноцветными зданиями и отличным местом для отдыха на свежем воздухе летом», - отмечает она.

Тиа также рекомендовала посетителям исследовать озеро Блед, ущелье Томлин, национальный парк Триглав, водопад Перичник, озеро Ясна, реки Соча и пастбище Велика-Планина.

И, наконец, Мальдивы, где, как выяснилось, есть доступные и менее известные острова, на которых туристы могут наслаждаться кристально чистой водой и пляжами с белым песком за гораздо меньшие деньги, чем на знаменитых роскошных курортах.

«Сейчас люди понимают, что можно путешествовать по Мальдивам с ограниченным бюджетом, посещая местные острова, и это полностью меняет правила игры. Я тратила меньше тридцати пяти фунтов в день на идеальные пляжи», - говорит Тиа.