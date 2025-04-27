Вс, 27.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи

Туристка, посетившая множество стран, назвала три лучшие

Если вы летите туда, будьте осторожны. Снимок иллюстративный.
Если вы летите туда, будьте осторожны. Снимок иллюстративный. Фото: oatawa/Shutterstock

26-летняя Тиа из Англии уволилась с работы в 2021 году, чтобы путешествовать, и за три года с тех пор посетила 66 стран. В одном из видео она выделила три, которые не так часто посещают туристы, и призвала своих подписчиков посетить их, прежде чем они станут популярными, пишет Daily Mail.

Первая рекомендация Тиа - Тайвань, который она назвала одним из «самых крутых» мест, где ей довелось побывать.

«По сравнению с другими странами Восточной Азии, здесь можно получить тот же, а то и больший опыт за меньшую цену - и с гораздо меньшим количеством людей», – отмечает она.

Тиа поделилась своим восторгом от гор, побережья, современных и стильных городов, впечатляющих храмов, невероятно дружелюбных местных жителей, удивительной архитектуры и одних из самых недооцененных природных ландшафтов.

Помимо дегустации вкуснейших блюд на ночных рынках Тайбэя, она посоветовала туристам посетить Тайчжун, озеро Солнца и Луны, пагоду Циен, храм Вэньу, гору Юаньцзуй и Цзюфэнь.

Далее идет Словения, которую путешественница назвала «раем для любителей природы», высоко оценив живописные озера, ущелья, водопады и горы этой страны.

«Любляна - такой недооцененный город с прекрасными разноцветными зданиями и отличным местом для отдыха на свежем воздухе летом», - отмечает она.

Тиа также рекомендовала посетителям исследовать озеро Блед, ущелье Томлин, национальный парк Триглав, водопад Перичник, озеро Ясна, реки Соча и пастбище Велика-Планина.

И, наконец, Мальдивы, где, как выяснилось, есть доступные и менее известные острова, на которых туристы могут наслаждаться кристально чистой водой и пляжами с белым песком за гораздо меньшие деньги, чем на знаменитых роскошных курортах.

«Сейчас люди понимают, что можно путешествовать по Мальдивам с ограниченным бюджетом, посещая местные острова, и это полностью меняет правила игры. Я тратила меньше тридцати пяти фунтов в день на идеальные пляжи», - говорит Тиа.

Своим подписчикам она посоветовала заняться сноркелингом в Маалхосе, серфингом на Тулусду и прогуляться по потрясающим пляжам Диффуши.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх