Туристка, посетившая множество стран, назвала три лучшие

26-летняя Тиа из Англии уволилась с работы в 2021 году, чтобы путешествовать, и за три года с тех пор посетила 66 стран. В одном из видео она выделила три, которые не так часто посещают туристы, и призвала своих подписчиков посетить их, прежде чем они станут популярными, пишет Daily Mail.
Первая рекомендация Тиа - Тайвань, который она назвала одним из «самых крутых» мест, где ей довелось побывать.
«По сравнению с другими странами Восточной Азии, здесь можно получить тот же, а то и больший опыт за меньшую цену - и с гораздо меньшим количеством людей», – отмечает она.
Тиа поделилась своим восторгом от гор, побережья, современных и стильных городов, впечатляющих храмов, невероятно дружелюбных местных жителей, удивительной архитектуры и одних из самых недооцененных природных ландшафтов.
Помимо дегустации вкуснейших блюд на ночных рынках Тайбэя, она посоветовала туристам посетить Тайчжун, озеро Солнца и Луны, пагоду Циен, храм Вэньу, гору Юаньцзуй и Цзюфэнь.
Далее идет Словения, которую путешественница назвала «раем для любителей природы», высоко оценив живописные озера, ущелья, водопады и горы этой страны.
«Любляна - такой недооцененный город с прекрасными разноцветными зданиями и отличным местом для отдыха на свежем воздухе летом», - отмечает она.
Тиа также рекомендовала посетителям исследовать озеро Блед, ущелье Томлин, национальный парк Триглав, водопад Перичник, озеро Ясна, реки Соча и пастбище Велика-Планина.
И, наконец, Мальдивы, где, как выяснилось, есть доступные и менее известные острова, на которых туристы могут наслаждаться кристально чистой водой и пляжами с белым песком за гораздо меньшие деньги, чем на знаменитых роскошных курортах.
«Сейчас люди понимают, что можно путешествовать по Мальдивам с ограниченным бюджетом, посещая местные острова, и это полностью меняет правила игры. Я тратила меньше тридцати пяти фунтов в день на идеальные пляжи», - говорит Тиа.
Своим подписчикам она посоветовала заняться сноркелингом в Маалхосе, серфингом на Тулусду и прогуляться по потрясающим пляжам Диффуши.