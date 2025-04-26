Что произойдет с телом, если пить воду с лимоном и куркумой каждое утро

Готовить такую ваду довольно просто - выжать свежий лимонный сок в горячую воду и смешать с 1/4 чайной ложки куркумы, пишет Verywellhealth. В такую воду еще можно добавить кусочек свежего корня имбиря, небольшую щепотку черного перца и мед.

1. Больше антиоксидантов

Антиоксиданты помогают защитить организм от свободных радикалов и окислительного стресса. И куркума, и лимон приносят много антиоксидантной силы, помогая предотвратить определенные хронические заболевания, которые могут возникнуть при высоком уровне окислительного стресса.

2. Меньше воспалений

Исследования показали, что куркумин, основное соединение в куркуме, помогает уменьшить воспаление в организме, что может снизить риск развития определенных состояний, связанных с воспалением.

Несмотря на то, что количество куркумы в этом напитке невелико, его регулярное употребление все равно может принести пользу здоровью с течением времени.

3. Хорошее пищеварение

Этот теплый напиток может успокоить желудок, особенно утром. Куркума стимулирует желчь, которая поддерживает пищеварение и помогает избавиться от отходов из организма. Куркума также может помочь при проблемах с пищеварением, таких как расстройство желудка, несварение желудка и запор.

4. Укрепление иммунной системы

Лимонный сок является источником витамина С, который может помочь поддержать иммунную систему. Противовоспалительные свойства куркумы также могут поддержать естественную защиту организма.

5. Поддержка здоровья мозга

Некоторые исследования показывают, что куркумин может помочь уменьшить воспаление в мозге, что может поддержать память и снизить риск таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.